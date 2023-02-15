Техніка на 2 млрд грн і проєкти, які здивують ворога: у Порошенка прозвітували про допомогу ЗСУ

Про це повідомляється на офіційній сторінці Фонду у мережі Facebook. Як відомо, Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО Справа Громад, які окремо зібрали на потреби війська 312 098 014 гривень, або 8,67 мільйонів доларів США. Загальна сума допомоги ЗСУ, надана спільно з волонтерами ГО “Справа громад”, сягнула 2 мільярди 102 мільйонів гривень, або 63,67 мільйонів доларів США – йдеться у повідомленні Фонду Порошенка.

За ці кошти на початку агресії було придбані бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), турнікети, натівські аптечки, пікапи, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст), пальне, засоби для будівництва фортифікаційних споруд. А пізніше – вантажівки, бронемашини і тягачі, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, сотні цифрових радіостанцій, старлінки, понад 50 тисяч комплектів військового зимового одягу, системи очистки води. Великою популярністю у війську також користуються мобільні лазні.

З першого дня широкомасштабного вторгнення росії до України Петро Порошенко разом з командою взяв шефство над створенням батальйонів територіальної оборони Києва та Київської області. Ці підрозділи одними з перших рятували людей з Ірпеня та Бучі, вивозячи їх під час обстрілів зокрема і на інкасаторських машинах. Усього було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Сьогодні ці бойові частини боронять нашу землю на півдні та сході України – йдеться у повідомленні.

На фронт передали більше 100 повноприводних пікапів для ЗСУ. А також 11 італійських бронемашин MLS SHIELD для Десантно-штурмових військ. У Великій Британії для потреб української армії куплені понад 300 вантажівок Leyland DAF, а також 14 бронемашин «Spartan», два танкових тягача Oshkosh.

Понад 350 безпілотників Autel передані у ЗСУ. А також реалізується великий контракт на постачання понад 20 комплексів БПЛА Poseidon (65 «пташок»). Для потреб парамедиків батальйону «Госпітальєри» куплений безпілотний робот THeMIS для евакуації поранених з поля бою.

Військове спорядження та гуманітарна допомога від Фонду Порошенка та волонтерів регулярно надходять до Краматорська, Слов’янська, Бахмута, Херсона, Миколаєва, Вознесенська, Дніпра, Харкова, а раніше до Чернігова, Ірпеня, Бучі, Андріївки, Бородянки, Чорнобиля.

Усього від початку російського нападу на Україну (у 2014 році) Петро Порошенко та його компанії витратили на благодійність близько 4 мільярдів гривень. У Фонді Порошенка також зазначають, що частина проєктів поки що не підлягає розголошенню, і у планах – багато такого, що здивує ворога.