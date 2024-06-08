У роботі Telegram 8 червня стався збій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Користувачі скаржаться, що не можуть відправити та отримати повідомлення у месенджері Telegram. Повільно завантажуються фото та відео.

За інформацією сервісу DownDetector, проблеми з роботою Telegram розпочались близько 21:30.

Фото: DownDetector