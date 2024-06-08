У роботі Telegram 8 червня стався збій
Ввечері суботи, 8 червня, у роботі месенджера Telegram стався збій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Користувачі скаржаться, що не можуть відправити та отримати повідомлення у месенджері Telegram. Повільно завантажуються фото та відео.
За інформацією сервісу DownDetector, проблеми з роботою Telegram розпочались близько 21:30.
Фото: DownDetector
- Засновник Telegram Павло Дуров у четвер, 6 червня, повідомив про впровадження у месенджері внутрішньої валюти під назвою Telegram Stars.
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