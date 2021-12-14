Telegram очолив список мобільних застосунків, які найшвидше розвивались у 2021 році
Месенджер Telegram став мобільним застосунком із найшвидшими темпами зростання у 2021 році
Про це повідомляє App Annie.
За даними аналітиків, кількість активних користувачів у Telegram зростала швидше, ніж у будь-якому іншому мобільному додатку у світі.
На другому місці в списку мобільних застосунків опинився Instagram, після нього - Zoom, TikTok, Microsoft Office Mobile та Amazon.
"2021 запам’ятається як рік, коли люди втомилися від неповаги з боку жадібних корпорацій і вибрали конфіденційність і послідовність Telegram", - заявив співзасновник месенджера Павло Дуров.
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