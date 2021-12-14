Telegram очолив список мобільних застосунків, які найшвидше розвивались у 2021 році

Про це повідомляє App Annie.



За даними аналітиків, кількість активних користувачів у Telegram зростала швидше, ніж у будь-якому іншому мобільному додатку у світі.



На другому місці в списку мобільних застосунків опинився Instagram, після нього - Zoom, TikTok, Microsoft Office Mobile та Amazon.



"2021 запам’ятається як рік, коли люди втомилися від неповаги з боку жадібних корпорацій і вибрали конфіденційність і послідовність Telegram", - заявив співзасновник месенджера Павло Дуров.

