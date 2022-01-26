Телеканал CNN у сюжеті позначив Харків як територію Росії

Відповідні відео публікують у соцмережах, повідомляє Еспресо.TV.



Сюжет присвячений загостренню ситуації на українському кордоні та навчанням РФ у Південному військовому округу. У правому верхньому кутку 20-секундного відео був напис "Харків, Росія".



CNN поки не прокоментував свою помилку.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку російської ескалації Харків може бути окупований. Харківський мер Ігор Терехов попросив мешканців Харкова зберігати спокій на тлі відомостей про можливу окупацію міста Росією.

30 серпня 2021 CNN в репортажі з окупованого Криму назвало півострів Східною Європою без прив'язки до України.