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Телеканал "НАШ" може втратити ліцензію: Нацрада звертається до суду

2 вересня, 2021 четвер
18:25

Національна рада на засіданні 2 вересня застосувала відразу 5 санкцій за поширення мови ворожнечі - дві щодо телеканалу "НАШ" і три до "Максі-ТВ"

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Штраф, а також позов до суду про анулювання ліцензії за неусунення порушень норм законів, що передбачають неможливість трансляції програм і передач, які провокують у суспільстві розбрат і ненависть, отримав від Національної ради телеканал "НАШ" (ТОВ "НАШ 365", м. Київ). До "Максі-ТВ" (ТОВ "Наша Прага", м. Київ) за ретрансляцію передач телекомпанії "НАШ" застосовано санкцію "оголошення попередження" та накладено два штрафи за ті ж передачі з Оленою Лукаш і Андрієм Пальчевським, що виходили в ті самі дні на телеканалі "НАШ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Нацрада розглянула результати перевірки телеканалу "НАШ", яка проводилася на підставі моніторингу за 27 і 28 квітня 2021 року і стосувалася ток-шоу "Важливе". Його вели Максим Назаров і Ангеліна Пичик, гостею студії була міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш.

Регулятор наголошує, що на передачі Лукаш стверджувала, що нинішня влада України і її союзники в боротьбі з російською агресією становлять загрозу та небезпеку для людей. Всю відповідальність за ведення бойових дій на Сході України Лукаш покладає на політичне керівництво України, а не на країну-агресора. Вона безапеляційно стверджує про небажання влади припинити цю війну, ставить під сумнів територіальну цілісність країни і навіть вдається до агресивних заяв, як-от: "України немає. Україна не суб'єктна".

Крім того, ексміністр нав’язує глядачам думку, яка поширюється російською пропагандою, що в Україні "процвітає фашизм". Також у лексиці Лукаш є провокаційні, образливі й дискримінаційні визначення стосовно людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як зауважують у Нацраді, очевидною є мета таких тверджень – скомпрометувати політичне керівництво України, запевнити громадян в його підступних намірах, посіяти страх і ненависть. Трансляція подібних публічних висловлювань в ефірі телеканалу є нічим іншим, як розпалюванням національної ворожнечі, приниженням окремих груп населення, спонуканням до невдоволення та ксенофобії.

Тож Національна рада визнала порушення телеканалу "НАШ" норм законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію" і наявність розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. Телеканал упродовж місяця має сплатити штраф 119 544,75 грн, що становить 25% відсотків суми ліцензійного збору компанії. Такі штрафні санкції передбачені чинним законодавством за найбільші порушення.

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