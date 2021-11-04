Телеканал "НАШ" можуть позбавити ліцензії, а "Максі-ТВ" оштрафували за мову ворожнечі

Про це повідомляє пресслужба Нацради.

"Керуючись частиною тринадцятою статті 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", Національна рада ухвалила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ "НАШ 365".

На ТОВ "Наша Прага" (телеканал "Максі-ТВ" - Ред.) на підставі частини восьмої статті 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" накладено штраф у розмірі 25 % суми ліцензійного збору, що становить 119 544,75 грн", - йдеться у заяві.



Позапланову перевірку обох компаній провели 17 вересня. Аналізували ефіри за 28-31 липня і 1-2 серпня цього року.

Порушення виявили у передачі "Важливе", яку замовили у ТОВ "НАШ 365" для трансляцій на "Максі-ТВ". У прямому ефірі 28 липня гостя програми Олена Бондаренко (еснардепка від Партії регіонів - Ред.) припустилася мови ворожнечі до тієї частини населення країни, що розмовляє українською мовою.



"Гостя програми використала у своїй промові українофобну лексику - "украиноязычные насильники", "русскоязычных граждан… не признают… никем…, это непонятно кто","не русскоязычные забирали права у украиноязычных граждан, а всегда это было в отношении русскоязычных граждан. Т.е. всегда ущемляли права только одной большой языковой общины", "не останется тех, кто должен говорить на этом языке". Агресивні дії, "языковое насилие", "языковая дискриминация", позбавлення прав однієї частини громадян України ("русскоязычных граждан") приписувалося тій частині громадян України, яка володіє і використовує у спілкуванні українську мову", - передає Нацрада.

Зазначається, що працівники телерадіоорганізацій несуть відповідальність за слова гостей та повинні дотримуватися стандартів об’єктивності, точності, неупередженості та збалансованості подачі інформації. За словами Нацради, ведучі програми Артем Нікіфоров і Ангеліна Пичик не виконали свої зобов’язання. Програму ставили на повтори сім разів без будь-якої редакційної модерації.

"Запрошуючи на ефір О. Бондаренко, телерадіокомпанії мали би врахувати відповідний соціально-політичний контекст і погляди, яких дотримується їхня гостя. Натомість цій політикині було надано майданчик для поширення упередженої необ’єктивної інформації, мови ворожнечі, наративів кремлівської пропаганди, що дає підстави стверджувати, що організація трансляції цього інтерв’ю була умисною і свідомою", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, українського актора Валентина Томусяка СБУ помилково внесла в "чорний список" російських артистів, яким забороняється в’їзд в Україну.



