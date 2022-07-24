Темп виведення переправ з ладу пришвидшить "акт доброї волі" росіян на Херсонщині, - військовий експерт Киричевський
Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що найбільше досягнення наших військ у тому, що поступово виводяться з ладу всі переправи, якими можуть користуватися росіяни на Херсонському плацдармі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Найбільше досягнення наших військ у тому, що поступово виводяться з ладу всі переправи, якими можуть користуватися росіяни на Херсонському плацдармі. І саме темп виведення переправ з ладу впливатиме на те, наскільки противник швидко вчинить "акт доброї волі" і забереться геть з Херсонщини", - пояснив військовий експерт.
Іван Киричевський зазначив, що меншає кількість для ворога переправ на Херсонському напрямку, якщо нагадати Антонівський міст, міст через р. Інгулець, є ще поряд з дамбою автомобільний міст вантажопідйомністю 19 тонн.
"Якщо автомобільний міст вистоїть під нашими ударами, то там не зможе проходити важка техніка росіян, включно з танками, і це буде дуже добре. Виходить, якщо міст біля дамби і встоїть, то противник зможе втекти, кинувши всю свою важку техніку. Тобто росіяни вчинили "акт доброї волі", покидали техніку, а нам тоді буде чим доозброїтися", - зазначив Киричевський.
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