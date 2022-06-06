Темпи завезення авто з-за кордону в червні почали спадати, - нардеп
Українці за день розмитнюють 2650 авто
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.
"Станом на 06 липня до нас ввезли 140 310 авто. Загальну суму податкової знижки надано на 15,4 млрд грн", - написав він.
За його словами, темпи ввезення на день у червні почали падати. Зараз щодня в Україну 2650 авто з-за кордону, тоді як у травні у будній день в середньому завозили 4-5 тис. транспортних засобів з Європи.
По митницях найбільше заїхало через Волинську митницю - близько 36 тисяч авто, додав нардеп.
Нагадаємо, українці розмитнили за 2 місяці 123,6 тис. авто з Європи на пільгових умовах.
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