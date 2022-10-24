Тепер українці при оформленні страховки можуть задонатити на ЗСУ — повідомляє hotline.finance

Про це повідомив СЕО сервісу Станіслав Гонтовий у своєму facebook. Наразі hotline.finance пропонує клієнтам наблизити перемогу країни шляхом перерахування своєї знижки на ЗСУ при купівлі поліса автоцивілка. Це перша така благодійна практика на ринку страхування.

Як купити страховку і задонатити

Оберіть в каталозі hotline.finance автоцивілку зі знижкою, яка виділена червоним цінником; безпосередньо перед оплатою, активуйте перемикач "Передати мою знижку на допомогу ЗСУ"; готовий електронний поліс буде надіслано на email, а сума в розмірі вашої знижки буде передана у відповідний фонд.

Фонди, до яких підуть гроші разом з регулярними платежами від компанії: Благодійний Фонд Сергія Притули, Повернись живим, Благодійний фонд Ігоря Черненка та інші.

Можливість донату вже доступна на сайті для автоцивілки. Повідомляють, що згодом віддати свою знижку на ЗСУ можливо буде при купівлі Зеленої картки та турстраховки для закордону, в тому числі при оформленні страховки через мобільний додаток.

Скористайся промокодом — допоможи ЗСУ

Спеціально для наших читачів hotline.finance підготував промокод SALEFALL, який дає 10% знижку на будь-які види страхування до кінця листопада. Вже зараз ви можете задонатити цю знижку на сервісі, оформивши обов'язкову автостраховку — автоцивілку.

Нагадуємо, попри воєнний стан страхові компанії продовжують працювати та виконувати свої зобов'язання за укладеними договорами.



