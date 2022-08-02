Тепер відновлювати зв'язок буде швидше. Уряд спростив процес погодження будівництва базових станцій мобільних операторів
Рішення Кабміну допоможе оперативно відновлювати зв'язок на деокупованих територіях
Про це у телеграм написав очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Нещодавно Президент підписав закон, який пришвидшить розвиток телеком-інфраструктури в країні. І головне — допоможе оперативно відновлювати зв'язок на деокупованих територіях. Це перший крок, щоб спростити процес виділення землі під будівництво мобільних станцій", - йдеться у повідомленні", - йдеться у повідомленні.
Раніше на бюрократичні процедури та погодження оператори витрачали більше як рік. Лише потім починали будувати.
"Ми пришвидшили цей процес на пів року. Відтепер відновлювати зв'язок у сільській місцевості оператори зможуть оперативніше. Без зайвої бюрократії. Продовжуємо спрощувати процедуру з будівництва телеком-інфраструктури вздовж доріг і в селах", - заявили у Мінцифри.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.17
Купівля 39.17Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 41
- Актуальне
- Важливе