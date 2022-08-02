Про це у телеграм написав очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Нещодавно Президент підписав закон, який пришвидшить розвиток телеком-інфраструктури в країні. І головне — допоможе оперативно відновлювати зв'язок на деокупованих територіях. Це перший крок, щоб спростити процес виділення землі під будівництво мобільних станцій", - йдеться у повідомленні", - йдеться у повідомленні.

Раніше на бюрократичні процедури та погодження оператори витрачали більше як рік. Лише потім починали будувати.

"Ми пришвидшили цей процес на пів року. Відтепер відновлювати зв'язок у сільській місцевості оператори зможуть оперативніше. Без зайвої бюрократії. Продовжуємо спрощувати процедуру з будівництва телеком-інфраструктури вздовж доріг і в селах", - заявили у Мінцифри.

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