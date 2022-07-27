Територіальні поступки РФ вважають неприпустимими 84% українців, - опитування КМІС
За результатами опитування КМІС, 84% українців вважають жодні територіальні поступки Росії неприпустимими
Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології. Згідно з результатами опитування, яке проводилося 6-20 липня, для 84% респондентів жодні територіальні поступки РФ не є припустимим. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Порівняно з травнем настрої населення практично не змінилися.
У КМІС зазначили, що в усіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів Сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 77% проти поступок (готові на поступки – лише 16%), а серед жителів Півдня – 82% проти поступок (готові – лише 10%).
"Результати опитування засвідчують, що попри можливе наростання втоми, ускладнення соціально-економічної ситуації, важкі бої і терористичні атаки українці зберігають згуртованість у питанні, що агресору не можна йти на поступки. Якщо метою терору обстрілами є налякати українців і примусити до миру, то можна констатувати черговий провал Росії і чергове свідчення тотального нерозуміння українського суспільства", - сказав заступник директора КМІС Антон Грушецький.
- 24 травня 82% українців назвали неприпустимими жодні поступки територією заради досягнення миру.
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