Терор окупантів, у полоні керівники територіальних громад Херсонщини, – Білий

Про терористичну діяльність окупантів на Херсонщині розповів Дементій Білий, історик, політолог, голова Херсонської обласної організації КВУ в етері Еспресо TV



Голова комітету повідомив: "Є велика проблема, це терористична діяльність окупантів. Фактично, під ударом знаходиться багато верств херсонців. В першу чергу, це керівники органів місцевого самоврядування, окупанти намагаються примусити керівників співпрацювати з ними, але це їм не вдається. Вони йдуть на крайні заходи, затримують керівників територіальних громад. Зараз у полоні майже десять керівників: голова Таврійської громади Микола Різак, голова с. Милове Олег Яхнієнко та інші керівники громад. Примусити співпрацювати не вдається, жоден з керівників територіальних громад не пішов на співпрацю".



Дементій Білий додав: "Окупанти знаходять якихось політичних фріків або тих, які закінчили свою політичну кар'єру, або політичних невдах і запрошують, щоб вони очолювали військові, цивільні чи окупаційні адміністрації, ці гауляйтери вже з'явилися у деяких містах Херсонської області. На жаль, є така ситуація. Щоб не потрапити під тиск, деякі керівники наших громад вимушені покинути Херсонську область, рятувати своє життя і життя близьких. Це голова м.Олешки, голова м.Каховки та голова м.Скадовська, їх викликали, на них постійно тиснули, загрожували їх близьким.

Також продовжуються терористичні заходи щодо активних громадян. Хочу нагадати, що з початку березня у Херсоні та області проходять мітинги, вони відбуваються і зараз. Нещодавно відбулися мітинги у Каховці та Херсоні, окупанти шукають цих активістів, які беруть участь у мітингах, хапають, допитують. Хапають депутатів різних рівнів і також допитують. Ситуація, про яку нам відомо, це те, що їх там піддають тортурам. І ми хотіли б звернутися до міжнародних організацій, поки ще не пізно, щоб вони організували міжнародні відвідування нашої території та подивилися, як перебувають у полоні наші мирні місцеві мешканці".





Нагадаємо, 7 квітня депутат облради Сергій Хлань повідомив, що у Каховці окупанти викрали ексочільника РДА, депутата від "ЄС" Салтикова



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