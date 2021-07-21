Тестування з української мови для держслужбовців: в уряді пояснили, що буде в разі нескладення іспиту

Про це він повідомив в ефір "Україна 24", передає РБК-Україна.

"Закон один для всіх - чи працює людина або претендує на посаду в секретаріаті Кабміну, або це місцева адміністрація. Є можливість протягом 4 місяців перездати це тестування", - наголосив Немчінов.

За його словами, складати іспит з державної мови чиновникам було потрібно і раніше, але тепер вони зобов'язані документально підтвердити його результат.

"Звичайно, така норма була присутня, не було вимоги з приводу підтвердження цього рівня у вигляді свідоцтв, які зараз будуть видаватися за підсумками проведення тестування. Така норма існувала ще й щодо деяких категорій посад, де є визначення іноземної мови, але більшість фахівців її не проходять або не показують необхідний рівень", - зауважив Немчінов.

Міністр додав, що корупційна складова під час складання цього тесту виключена, оскільки чиновники не контактують з людиною, яка визначає рівень їх знання державної мови.



Уряд у квітні схвалив постанову, якою визначив порядок проведення іспитів на рівень володіння українською мовою для претендентів на посади на державну службу.

16 липня стартувала реєстрація на іспит із володіння українською мовою.

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