Тестування з української мови для держслужбовців: в уряді пояснили, що буде в разі нескладення іспиту
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що буде з держслужбовцями, які не складуть іспит на знання державної мови
Про це він повідомив в ефір "Україна 24", передає РБК-Україна.
"Закон один для всіх - чи працює людина або претендує на посаду в секретаріаті Кабміну, або це місцева адміністрація. Є можливість протягом 4 місяців перездати це тестування", - наголосив Немчінов.
За його словами, складати іспит з державної мови чиновникам було потрібно і раніше, але тепер вони зобов'язані документально підтвердити його результат.
"Звичайно, така норма була присутня, не було вимоги з приводу підтвердження цього рівня у вигляді свідоцтв, які зараз будуть видаватися за підсумками проведення тестування. Така норма існувала ще й щодо деяких категорій посад, де є визначення іноземної мови, але більшість фахівців її не проходять або не показують необхідний рівень", - зауважив Немчінов.
Міністр додав, що корупційна складова під час складання цього тесту виключена, оскільки чиновники не контактують з людиною, яка визначає рівень їх знання державної мови.
- Уряд у квітні схвалив постанову, якою визначив порядок проведення іспитів на рівень володіння українською мовою для претендентів на посади на державну службу.
- 16 липня стартувала реєстрація на іспит із володіння українською мовою.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.32
-
EUR
Купівля 31.84Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе