The Beatles, яких ми не знали: знайдені рідкісні фото культового гурту 

Про це повідомляє ВВС.

Виявлено рідкісні фотографії The Beatles, на яких молоді хлопці зняті під час виступу на початку існування гурту в ліверпульському Cavern Club. Зображення були зроблені в 1961 році, за рік до виходу їхнього дебютного синглу Love Me Do.

На світлинах, що були оприлюднені лише зараз, зображені сер Пол Маккартні та Джон Леннон, а також гітарист Джордж Гаррісон. Після туру до Німеччини історик Марк Льюїсон, який написав кілька книг про гурт, описав їх як "худих, наче недогодованих хлопців".

Гурт, учасникам якого на той момент було від 18 до 20 років, тільки-но повернувся з виступу в Гамбурзі, де, за їхніми словами, "провів 500 годин на сцені за 90 днів".

"Такими стрункими зробив їх цей марафон, ніби їхні голови і тіла чужі. Їхні образи підкреслені незвичайним одягом - шкіряними штанами і бавовняними сорочками. На інших фотографіях вони одягнені інакше", - прокоментував Льюїсон.

Історик пояснив, що на фотографіях зображені The Beatles під час їхнього виступу перед відвідувачами Cavern Club у липні 1961 року.

"Через три місяці Джон і Пол поїхали до Парижа і повернулися з зачіскою, яка стала відомою як "бітлз". Днями пізніше Брайан Епштейн побачив The Beatles і запропонував стати їхнім менеджером, направивши їх курсом, що змінив наш світ", - додав Льюїсон.

