The New York Times: Більшість зброї, яку використовує Росія, є некерованою

Про це пише The New York Times.

Видання повідомляє, що працівники дослідили понад 1000 знімків, зроблених фотожурналістами та фотографами, які працюють на місцях в Україні, а також візуальні докази, представлені українськими урядовими та військовими відомствами. Журналісти виявили та класифікували понад 450 випадків, коли в Україні було знайдено зброю. Загалом було понад 2000 ідентифікованих боєприпасів, переважна більшість з яких були некерованими. Через складнощі з отриманням вичерпної інформації під час війни ці підрахунки є заниженими.

Враховуючи, що боєприпаси некеровані і їм бракує точності, доводиться використовувати їх у більшій кількості для знищення однієї цілі. Ці фактори підвищують ймовірність падіння снарядів і ракет у райони з цивільним населенням.

Видання зазначає, що використання цих видів зброї Росією не було обмеженим або в рідкісних випадках. Фактично, це стало основою стратегії війни країни з початку вторгнення.

Журналісти дослідили, що понад 210 видів зброї є заборонені міжнародними договорами. Усі, крім кількох, були касетними боєприпасами, які можуть становити серйозну небезпеку для цивільного населення протягом десятиліть після закінчення війни. Понад 330 одиниць іншої зброї були використані на цивільних спорудах або поблизу них.

The New York Times повідомляє, що Росія значною мірою покладалася в Україні на дальні атаки з некерованою зброєю, як-от гаубиці та артилерійські ракети. Для порівняння, західні військові сили майже повністю переобладнали свої арсенали для використання керованих ракет, ракет і бомб, і вони навіть розробили комплекти, які можуть перетворити звичайні артилерійські снаряди на точну зброю. Видання повідомляє, що можливо через вплив санкцій, Росія не може поповнювати запаси сучасної зброї і більша частина її арсеналу високоточних озброєнь може бути вичерпана.

"Я думаю, що те, що ми бачимо тут з росіянами, схоже на те, що ви бачили під час Другої світової війни, коли вони просто бомбили людей. Найбільш дивним є, мабуть, їхня філософія щодо спроби зламати волю чи дух українського народу, просто зрівнявши великі ділянки чи цілі міста",- сказав американський чиновник виданню на правах анонімності.

Згідно з аналізом Times, боєприпаси та залишки зброї були знайдені по всій території України, і приблизно п’ята частина ідентифікованих знаходилась за межами зон присутності російських військ. Журналісти припускають, що деякі боєприпаси використовувалися для авіаударів, але більшість з них, швидше за все, були запущені з максимальної дальності.

25 травня розвідка повідомляла, що Росія витратила близько 60% запасу високоточної зброї, деякі старі ракети не долітають до цілей.

13 червня заступниця міністра оборони сказала, що армія РФ використовує заборонену зброю, а також випробовує нові зразки озброєння.

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