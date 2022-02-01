The New York Times купило популярну онлайн-гру Wordle за семизначну суму

Про це повідомляється на її сайті.



"Ми раді повідомити, що ми придбали Wordle, заохочувальну і надзвичайно популярну щоденну гру слів, яка стала культурним феноменом. Wordle, який дає гравцям шість спроб вгадати загадкове слово з п'яти літер, поповнить портфель оригінальних захопливих головоломок New York Times Games", - йдеться у повідомленні.



При цьому, вартість угоди не розкривається.



У виданні пообіцяли, що гра залишиться безкоштовною для нових та існуючих гравців.



Wordle стала хітом онлайн-ігор за лічені місяці - вона була запущена в жовтні 2021 року, на 1 листопада у неї було 90 користувачів, до середини місяця - 300 тисяч, зараз же у цю гру щодня грають мільйони користувачів.



"Газета, як і раніше, зосереджена на тому, щоб стати важливою підпискою для кожної англомовної людини, яка прагне зрозуміти світ і взаємодіяти з ним", - йдеться у заяві компанії.

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