The New York Times купило популярну онлайн-гру Wordle за семизначну суму
Газета The New York Times оголосила про покупку онлайн-гри Wordle, яка набула вірусної популярності в соцмережах, за семизначну суму
Про це повідомляється на її сайті.
"Ми раді повідомити, що ми придбали Wordle, заохочувальну і надзвичайно популярну щоденну гру слів, яка стала культурним феноменом. Wordle, який дає гравцям шість спроб вгадати загадкове слово з п'яти літер, поповнить портфель оригінальних захопливих головоломок New York Times Games", - йдеться у повідомленні.
При цьому, вартість угоди не розкривається.
У виданні пообіцяли, що гра залишиться безкоштовною для нових та існуючих гравців.
Wordle стала хітом онлайн-ігор за лічені місяці - вона була запущена в жовтні 2021 року, на 1 листопада у неї було 90 користувачів, до середини місяця - 300 тисяч, зараз же у цю гру щодня грають мільйони користувачів.
"Газета, як і раніше, зосереджена на тому, щоб стати важливою підпискою для кожної англомовної людини, яка прагне зрозуміти світ і взаємодіяти з ним", - йдеться у заяві компанії.
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