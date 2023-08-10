“Ти під моїм захистом” - військові створили унікальні принти для жіночих футболок бренду Lesia

За словами авторів, поект “Ти під моїм захистом” уособлює ніжне ставлення воїнів до жінок, сім’ї та України. У свої малюнки хлопці заклали власні почуття та історії.

Іван Сорока воював на Бахмутському напрямку, внаслідок отриманих поранень йому видалили ліве око. На своєму малюнку він зобразив сороку – пташку, що уособлює його та цінності, які він захищає.

Михайло Варварич на фронті втратив дві ноги й сильно пошкодив руку. Пропозицію своїй коханій воїн зробив уже на протезах. Його малюнок – це ранок 24 лютого 2022 року, коли він зібрався й пішов до частини. На ньому зображена пара, що вимушена попрощатись перед довгою розлукою.

Анатолій Махотін захищав Луганщину. Внаслідок контузії чоловік частково втратив пам'ять. На малюнку Анатолія зображені дві долоні, що міцно стискають одна одну. За його словами: саме завдяки жінкам створюється майбутнє покоління.

Працівники бренду розповідають, що на створення проекту їх надихнули самі військові. Адже багато з воїнів навіть на фронті займаються творчістю: співають, складають вірші, танцюють, малюють. Бренд Lesia вирішив показати на широкий загал малюнки та почуття наших захисників. А також виразити безмежну подяку хлопцям за те, що вони захищають нас і вселяють беззаперечну віру у майбутню перемогу.

Проект створено не лише аби морально підтримати наших військових, а й допомогти Збройним Силам України: 20% від продажу футболок, що можна придбати у 6-ти українських містах та на офіційному сайті бренду, передадуть на потреби наших воїнів.