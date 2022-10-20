TikTok заборонить дітям дивитись та вести стріми
TikTok заборонить неповнолітнім дивитися та транслювати контент у прямому ефірі
Про це повідомляє ВВС.
Рішення було ухвалено на тлі скандалу, який виник через експлуатацію неповнолітніх. Розслідувачі виявили сотні облікових записів із сирійських таборів для біженців. За допомогою посередників діти благали про пожертви. Деякі з них отримували до $1000 на годину, але TikTok забирав до 70% комісії.
Наразі невідомо, як TikTok забезпечуватиме дотримання цих обмежень.
У правилах відеосервісу вказується, що не можна напряму просити подарунки та треба "запобігати завданню шкоди, загрозі чи експлуатації" неповнолітніх на платформі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.79
-
EUR
Купівля 38.44Продаж 39.5
- Актуальне
- Важливе