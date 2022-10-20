TikTok заборонить дітям дивитись та вести стріми

Про це повідомляє ВВС.

Рішення було ухвалено на тлі скандалу, який виник через експлуатацію неповнолітніх. Розслідувачі виявили сотні облікових записів із сирійських таборів для біженців. За допомогою посередників діти благали про пожертви. Деякі з них отримували до $1000 на годину, але TikTok забирав до 70% комісії.

Наразі невідомо, як TikTok забезпечуватиме дотримання цих обмежень.

У правилах відеосервісу вказується, що не можна напряму просити подарунки та треба "запобігати завданню шкоди, загрозі чи експлуатації" неповнолітніх на платформі.