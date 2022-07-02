Тільки 5% мешканців Маріуполя мають водопостачання
Жителі тимчасово окупованого Маріуполя мають проблеми із доступом до води, лише у 1,35% будинків є водопостачання
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
"Окупанти підключили до водопостачання 502 будинки, включаючи приватні", - написав він.
Загалом у Маріуполі нараховується близько 50 280 приватних та багатоквартирних будинків. Близько 40% (1368 багатоповерхівок та 12 тис. приватних домівок) мають пошкодження. Відносно вціліло 36 912 будинків житлового фонду.
"Підсумок – доступ до водопостачання мають лише 1,35 відсотка будинків і відповідно до 5 відсотків населення, що мешкає в місті на зараз", - повідомив Андрющенко.
- 21 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що маріупольці мають доступ до питної води в кращому випадку один раз на тиждень.
- 24 червня Андрющенко розповів, що у Маріуполі росіяни частково відновили водопостачання, але деякі будинки затопило, а в інших подача води дуже слабка.
- 1 липня мерія Маріуполя повідомляла, що окупанти знищили всю інфраструктуру громадського транспорту міста. Для відбудови потрібні сотні мільйонів інвестицій та до 3 років ремонтних робіт.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.48
Купівля 34.48Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе