Тільки 5% мешканців Маріуполя мають водопостачання

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Окупанти підключили до водопостачання 502 будинки, включаючи приватні", - написав він.

Загалом у Маріуполі нараховується близько 50 280 приватних та багатоквартирних будинків. Близько 40% (1368 багатоповерхівок та 12 тис. приватних домівок) мають пошкодження. Відносно вціліло 36 912 будинків житлового фонду.

"Підсумок – доступ до водопостачання мають лише 1,35 відсотка будинків і відповідно до 5 відсотків населення, що мешкає в місті на зараз", - повідомив Андрющенко.

21 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що маріупольці мають доступ до питної води в кращому випадку один раз на тиждень.

24 червня Андрющенко розповів, що у Маріуполі росіяни частково відновили водопостачання, але деякі будинки затопило, а в інших подача води дуже слабка.

1 липня мерія Маріуполя повідомляла, що окупанти знищили всю інфраструктуру громадського транспорту міста. Для відбудови потрібні сотні мільйонів інвестицій та до 3 років ремонтних робіт.

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