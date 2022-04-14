Times New Roman, Arial та Verdana відтепер недоступні для Росії: компанія "Monotype" вийшла з російського ринку
Найпопулярніші шрифти стали недоступними для росіян через вихід американської компанії "Monotype"з російського ринку
Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на видання "Ведомости".
Відомо, що правами на шрифти Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma та Helvetica володіє американська компанія "Monotype".
Вона закрила для російських користувачів доступ до своєї бібліотеки на сайті, який в Росії ще працює.
При спробі відкрити сторінку з каталогом шрифтів, користувач бачить повідомлення про заборону доступу. Однак це обмеження не зупиняє росіян: для обходу заборони вони використовують VPN-сервіси.
За інформацією видання "Ведомости", російське законодавство допускає механізм примусового ліцензування, коли продукт можна використовувати в країні навіть після відмови правовласника на надання ліцензії – "через необхідність захисту інтересів держави та суспільства".
- Нагадаємо, майже сотня транснаціональних компаній уже вийшли з ринку Росії. Серед них гіганти Apple, Adidas, BMW, Boeing та багато інших.
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