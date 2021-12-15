У білому: Тимошенко з'явилась у Раді з новою зачіскою

Про це написав нардеп від "ЄС" Олексій Гончеренко у Telegram.



"У Юлії Володимирівни сьогодні новий лук. Вона має приголомшливий вигляд!", - сказав нардеп.



Очільниця "Батьківщини" вдягнула білий костюм та доповнила образ низьким хвостом.

