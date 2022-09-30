Тіна Кароль випустила альбом у співпраці з російським композитором

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Презентуючи альбом, Кароль подякувала "генію та другу" саунд-продюсеру Аркадію Олександрову.

"Нарешті вийшов альбом. Чекаю на відгуки. Дякую моєму генію та другу Аркадію Олександрову за спільне написання того, що ми любимо", - написала під фото Кароль англійською.

Російський аранжувальник, автор пісень, продюсер та бітмейкер Arkasha Musiq (справжнє ім'я Аркадій Олександров) співпрацює з путіністкою Валерією, Стасом Міхайловим, Джиганом та іншими представниками російського шоу-бізнесу. Він пише також для росіян Zivert та Діми Білана.

Інформація про співпрацю Кароль з Олександровим викликала обурення у користувачів у соцмережі. Під її дописом зʼявилось чимало негативних коментарів.

"Продюсер російський, альбом англійський. А ви українці, чекайте", - писали співачці.

"Чому цей саунд-продюсер в одному ряді з вами вказує підтримувачів пуйла? (Зіверт, Седокова, Білан)", - йдеться в іншому коментарі про Олександров та його підпис у шапці профілю.

"Нікого не бентежить саунд-продюсер?", - обурюються під постом.

Днями Кароль в інтервʼю засудила українських артистів, які працюють в Росії. Українська співачка заявила, що артисти, які раніше постійно виступали в Росії, зараз шукають собі виправдання, адже українці їх не приймають

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