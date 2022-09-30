Тіна Кароль випустила альбом у співпраці з російським композитором
Українська співачка Тіна Кароль, яка днями розкритикувала своїх колег за роботу в Росії, представила англомовний альбом Scandal, над яким працювала із російським саунд-продюсером Аркадієм Олександровим
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Презентуючи альбом, Кароль подякувала "генію та другу" саунд-продюсеру Аркадію Олександрову.
"Нарешті вийшов альбом. Чекаю на відгуки. Дякую моєму генію та другу Аркадію Олександрову за спільне написання того, що ми любимо", - написала під фото Кароль англійською.
Російський аранжувальник, автор пісень, продюсер та бітмейкер Arkasha Musiq (справжнє ім'я Аркадій Олександров) співпрацює з путіністкою Валерією, Стасом Міхайловим, Джиганом та іншими представниками російського шоу-бізнесу. Він пише також для росіян Zivert та Діми Білана.
Інформація про співпрацю Кароль з Олександровим викликала обурення у користувачів у соцмережі. Під її дописом зʼявилось чимало негативних коментарів.
"Продюсер російський, альбом англійський. А ви українці, чекайте", - писали співачці.
"Чому цей саунд-продюсер в одному ряді з вами вказує підтримувачів пуйла? (Зіверт, Седокова, Білан)", - йдеться в іншому коментарі про Олександров та його підпис у шапці профілю.
"Нікого не бентежить саунд-продюсер?", - обурюються під постом.
- Днями Кароль в інтервʼю засудила українських артистів, які працюють в Росії. Українська співачка заявила, що артисти, які раніше постійно виступали в Росії, зараз шукають собі виправдання, адже українці їх не приймають
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.67
Купівля 40.67Продаж 41.63
-
EUR
Купівля 39.25Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе