Про це для "Еспресо" розповів волонтер та член херсонської територіальної оборони Ігор Кураян.

"Мене катували 10 днів, я навіть хотів піти з цього життя, бо витримати було дуже важко. Люди ламались. Це – НКВД 20-х років минулого століття. Вони відпрацьовували механізми тортур і нічим не відрізнялись від катів Дзержинського. Тиснули фізично і психологічно. Прив'язували до стільця, били по кілька відразу, з різних боків. Били кийком по потилиці, пласкогубцями тиснули пальці, ножницями різали, спереду тиснули чоботами в пах. Розумієте, це просто звірства. У цих покидьків нема нічого людського. Це – машина для знищення людей", – додав він.

У катівні окупантів Ігор Кураян провів місяць. Його утримували у підвалі управління херсонської поліції на вулиці Лютеранській. Там окупанти влаштовували допити. Згодом в'язня перевезли в табір для полонених у Севастополі.

Детальніше про полон і захоплення рашистами Хесрона читайте у матеріалі: З автоматом проти танків, жорстокі тортури і повернення на фронт: волонтер Кураян розповів про окупацію Херсона й полон

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