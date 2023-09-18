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Тісто на пиріжки. На молоці, дріжджах і на воді
У статті ми познайомимо вас із швидкими рецептами дріжджового тіста для пиріжків на молоці й на воді
Пухке дріжджове тісто на пиріжки на молоці
Інгредієнти на тісто:
- молоко - пів літра
- два яйця
- дріжджі свіжі - 20 г
- сіль – одна чайна ложка
- цукор – півтори столові ложки
- борошно – три склянки
- розпушувач - 1 чайна ложка або пів чайної ложки соди
- соду потрібно загасити кількома краплями оцту
Покроковий рецепт приготування тіста на пиріжки:
- наливаємо молоко в емальовану чашку
- додаємо цукор
- додаємо сіль
- розмішуємо
- ставимо молоко на вогонь
- розігріваємо до температури 35 градусів
- розчиняємо в молоці дріжджі
- додаємо третину нашого борошна
- добре перемішуємо
- накриваємо чашку пакетом
- прибираємо в тепле місце на 15 хв.
- вбиваємо в опару яйця
- додаємо розпушувач
- додаємо залишки борошна
- на дошку насипаємо трохи борошна
- кладемо на неї тісто
- замішуємо руками 7 хвилин
- змащуємо тісто невеликою кількістю соняшникової олії
- прибираємо тісто в посудину
- накриваємо
- залишаємо підніматися.
Фото: www.freepik.com
Швидке тісто на пиріжки на воді
Інгредієнти:
- рослинна олія - пів склянки
- вода – пів склянки
- пшеничне борошно – дві з половиною склянки
- розпушувач – одна чайна ложка
- дрібка солі
Покроковий рецепт приготування:
- вливаємо у глибоку тарілку рослинну олію
- додаємо в рідину пів склянки гарячої води
- всипаємо сюди сіль
- ретельно розмішуємо
- в розчин через сито всипаємо борошно
- додаємо розпушувач.
- вимішуємо тісто
- накриваємо тісто плівкою
- кладемо в тепле місце на пів години
- печемо пиріжки.
Смачного!
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