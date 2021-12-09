Тисяча за вакцинацію: з наступного тижня в "Дії" запустять бета-тест з отримання віртуальних карток
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з наступного тижня Мінцифри запустить бета-тестування програми з оформлення цифрових карток "еПідтримка" для отримання тисячі грн за повний курс вакцинації від коронавірусу
Про це він заявив під час засідання уряду у четвер, 8 грудня.
"Сьогодні уряд затвердить порядок надання відповідних виплат. На першому етапі програма буде реалізовуватися з 19 грудня цього року через застосунок "Дія". І вже наступного тижня буде запущений бета-тест цієї послуги Міністерством цифрової трансформації", - сказав Шмигаль.
Він додав, що для отримання послуги українці зможуть оформити відповідні віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Це картка "єПідтримка". Оформлення цієї картки безплатне і без жодної плати за обслуговування.
Витратити тисячу гривень можна в категоріях бізнесу, що найбільше постраждали від карантину, - це креативна, транспортна і спортивна галузі.
За словами міністра, для отримання тисячі на першому етапі, необхідно подати заявку в "Дії" з 19 по 29 грудня 2021 року.
- Нагадаємо, 15 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного і транспортного секторів економіки: українці, які щепилися двома дозами вакцини від COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.
- 30 листопада у Мінекономіки розповіли, що гроші нараховуватимуть через застосунок "Дія".
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт про виплату за вакцинацію від коронавірусу.
- 8 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про виділення 8 млрд грн на виплати громадянам за повний курс щеплення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.03
Купівля 27.03Продаж 27.27
-
EUR
Купівля 30.49Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе