Тисяча за вакцинацію: з наступного тижня в "Дії" запустять бета-тест з отримання віртуальних карток

Про це він заявив під час засідання уряду у четвер, 8 грудня.



"Сьогодні уряд затвердить порядок надання відповідних виплат. На першому етапі програма буде реалізовуватися з 19 грудня цього року через застосунок "Дія". І вже наступного тижня буде запущений бета-тест цієї послуги Міністерством цифрової трансформації", - сказав Шмигаль.



Він додав, що для отримання послуги українці зможуть оформити відповідні віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Це картка "єПідтримка". Оформлення цієї картки безплатне і без жодної плати за обслуговування.



Витратити тисячу гривень можна в категоріях бізнесу, що найбільше постраждали від карантину, - це креативна, транспортна і спортивна галузі.



За словами міністра, для отримання тисячі на першому етапі, необхідно подати заявку в "Дії" з 19 по 29 грудня 2021 року.

Нагадаємо, 15 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного і транспортного секторів економіки: українці, які щепилися двома дозами вакцини від COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.

30 листопада у Мінекономіки розповіли, що гроші нараховуватимуть через застосунок "Дія".

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про виплату за вакцинацію від коронавірусу.

8 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про виділення 8 млрд грн на виплати громадянам за повний курс щеплення.