Тиждень без води і їжі: мобілізовані росіяни скаржаться на нестерпні умови служби
Військовослужбовець Росії розповідає про губернатора, який забрав солдатів завдяки бунту їх жінок та постріли в спину своїх же солдатів
"Там жінки у Володимирі бунт підняли, бо невідомо наскільки солдатів привезли. Записали звернення – питають, чому гуманітарка не доходить до людей. Тут хлопці були не з нашої роти, вони свої автомати скинули офіцерам і пішли пішки, Щоб дійти до воєнної прокуратури. Сім днів нічого не їли: ні води не привозили, ні їжі", — йдеться у перехопленні.
- Нагадаємо, українська розвідка перехопила розмову окупанта з дружиною, де він розповідає дружині про погрози відправляти в концтабір у терористичні "Л/ДНР" усіх, хто відмовляється від подальшої участі у "спецоперації"
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