Ткаченко: Мова не може бути предметом маніпуляцій та спекуляції для проросійських і псевдопатріотичних сил

Про це він заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Гуманітарна політика" 14 липня в Києві.

"Мова не може бути предметом маніпуляцій і спекуляцій, мову не можна використовувати для розколу країни, мова не може бути предметом використання як проросійськи налаштованих сил, так і псевдопатріотичних сил. Мова - це наш бронежилет, і він об'єднує", - заявив Ткаченко.

За його словами, просувати українську мову неможливо без її фінансування на різних рівнях.

"Українською мовою мають говорити всі жителі України, але із задоволенням", - додав він.





Нагадаємо, народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Микола Княжицький зазначив, що “Слуги народу” намагаються через поправки до законопроєкту про зміни до держбюджету дати можливість компаніям, що створюють російськомовний контент для Росії транслювати його і на українських екранах та повернути російську мову в освіту.

Нардеп “ЄС” Володимир В’ятрович повідомив, що на засіданні підкомітету з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку не ухвалили жодного рішення щодо русифікаційних поправок до мовного законодавства.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що “мовні” поправки суперечать Конституції і можуть суттєво звузити застосування державної мови.

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