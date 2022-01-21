Ткаченко назвав війська РФ на кордоні "не найбільшою небезпекою", а попередження про нове вторгнення - інформатаками в інтересах "однієї людини"
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко назвав публікації та заяви щодо загрози повномасштабного вторгнення РФ хайпом та інформаційними атаками, вигідними "одній людині"
Про це Ткаченко написав у Telegram.
"Останніми тижнями бачу все більше і більше інформації про загрозу прямого військового вторгнення Росії на Україну. Про це пишуть та розповідають і українські, і закордонні ЗМІ. Навіщо пишуть? Хтось заради хайпу, хтось з метою посіяти серед нас - українців - паніку. Вигідно це лише одній людині і ви її прізвище прекрасно знаєте. Ця людина розраховує на нашу слабкість, викликану панікою. Не забуваймо, що інформаційні атаки - інструменти гібридної війни", - написав Ткаченко.
При цьому прізвище "цієї людини" міністр не назвав.
Крім того, Ткаченко заявив, що війська РФ є не найбільшою загрозою для України.
"Найбільшу небезпеку наразі становлять не російські війська поблизу нашого кордону, а фейкові інформаційні повідомлення та провокації, завдання яких посіяти паніку. Не ведіться на них. Зберігайте спокій, аналізуйте, включайте критичне мислення", - написав Ткаченко.
- Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден припустив можливість нового вторгнення Росії в Україну.
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