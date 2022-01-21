Ткаченко назвав війська РФ на кордоні "не найбільшою небезпекою", а попередження про нове вторгнення - інформатаками в інтересах "однієї людини"

Про це Ткаченко написав у Telegram.



"Останніми тижнями бачу все більше і більше інформації про загрозу прямого військового вторгнення Росії на Україну. Про це пишуть та розповідають і українські, і закордонні ЗМІ. Навіщо пишуть? Хтось заради хайпу, хтось з метою посіяти серед нас - українців - паніку. Вигідно це лише одній людині і ви її прізвище прекрасно знаєте. Ця людина розраховує на нашу слабкість, викликану панікою. Не забуваймо, що інформаційні атаки - інструменти гібридної війни", - написав Ткаченко.



При цьому прізвище "цієї людини" міністр не назвав.



Крім того, Ткаченко заявив, що війська РФ є не найбільшою загрозою для України.



"Найбільшу небезпеку наразі становлять не російські війська поблизу нашого кордону, а фейкові інформаційні повідомлення та провокації, завдання яких посіяти паніку. Не ведіться на них. Зберігайте спокій, аналізуйте, включайте критичне мислення", - написав Ткаченко.



Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден припустив можливість нового вторгнення Росії в Україну.