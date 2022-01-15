Токаєв не знає, скільки цивільних загинуло від його наказу стріляти "без попередження"
Під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в суботу, 15 січня 2022 року, відбулася нарада із керівниками уповноважених державних органів цієї країни
До зустрічі долучилися перші керівники генеральної прокуратури, Комітету національної безпеки, міністерств оборони та внутрішніх справ, а також керівництво Адміністрації президента та апарату Ради безпеки Казахстану. Про це із посиланням на заяву з президентського палацу Ак-Орда передає Еспресо.TV.
Читайте також: Максим Розумний: Казахська криза і російські інтереси
"За підсумками наради глава держави дав низку конкретних доручень. Особлива увага була приділена питанням всебічного розслідування трагічних подій у Казахстані, зокрема в Алмати, встановлення точної кількості загиблих серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Назарбаєв давно помер, його поховали, - Жириновський
Також Токаєв висунув своїм пділеглим витмогу щодо "розробки нової нормативної бази координації дій силових органів у критичних ситуаціях".
- Нагадаємо, під час придушення на початку січня повстання у Казахстані Токаєв наказував силовиками стріляти "без попередження".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.86
Купівля 27.86Продаж 28.15
-
EUR
Купівля 31.78Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе