Токаєв не знає, скільки цивільних загинуло від його наказу стріляти "без попередження"

До зустрічі долучилися перші керівники генеральної прокуратури, Комітету національної безпеки, міністерств оборони та внутрішніх справ, а також керівництво Адміністрації президента та апарату Ради безпеки Казахстану. Про це із посиланням на заяву з президентського палацу Ак-Орда передає Еспресо.TV.



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"За підсумками наради глава держави дав низку конкретних доручень. Особлива увага була приділена питанням всебічного розслідування трагічних подій у Казахстані, зокрема в Алмати, встановлення точної кількості загиблих серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.



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Також Токаєв висунув своїм пділеглим витмогу щодо "розробки нової нормативної бази координації дій силових органів у критичних ситуаціях".

Нагадаємо, під час придушення на початку січня повстання у Казахстані Токаєв наказував силовиками стріляти "без попередження".