Токаєв: виведення військ ОДКБ з Казахстану розпочнеться 13 січня
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що виведення сил Організації Договору про колективну безпеку з країни почнеться 13 січня
Про це повідомляє KazTag.
"Завтра розпочинається організоване виведення миротворчого контингенту ОДКБ. У мене були переговори із керівниками відповідних держав. Користуючись можливістю, я хотів би висловити вдячність командуванню контингенту за виконану роботу протягом кількох днів", - сказав президент Казахстану у середу, 12 січня, на засіданні оперативного штабу в Алмати.
За його словами, перебування миротворчого контингенту ОДКБ у Казахстані, зокрема в Алмати, "відіграло дуже велику роль із погляду стабілізації ситуації в країні".
"Місія оцінюється як дуже успішна. Ще раз висловлюю подяку моїм колегам - главам держав", - сказав Токаєв.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку, на всій території країни ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- 11 січня Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ у Казахстані.
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