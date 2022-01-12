Токаєв: виведення військ ОДКБ з Казахстану розпочнеться 13 січня

Про це повідомляє KazTag.



"Завтра розпочинається організоване виведення миротворчого контингенту ОДКБ. У мене були переговори із керівниками відповідних держав. Користуючись можливістю, я хотів би висловити вдячність командуванню контингенту за виконану роботу протягом кількох днів", - сказав президент Казахстану у середу, 12 січня, на засіданні оперативного штабу в Алмати.



За його словами, перебування миротворчого контингенту ОДКБ у Казахстані, зокрема в Алмати, "відіграло дуже велику роль із погляду стабілізації ситуації в країні".



"Місія оцінюється як дуже успішна. Ще раз висловлюю подяку моїм колегам - главам держав", - сказав Токаєв.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку, на всій території країни ввели режим надзвичайного стану.

Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.

Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.

У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".

11 січня Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ у Казахстані.