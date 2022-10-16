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Том Гарді та короткі нариси з його життя

Олена Чернінька
16 жовтня, 2022 неділя
18:37
Статті Том Гарді

Едвард Томас Гарді, актор, продюсер, сценарист, народився в Лондоні 15 вересня 1977 року. Володар премії BAFTA та номінант на премію "Оскар". Прославився завдяки фільму «Стюарт: Минуле життя". Відомий широкій публіці кіноманів із фільмів: "Бронсон", "Рок-н-рольщик", "Початок", "Воїн", "Легенда", "Темний лицар: Відродження легенди", "Божевільний Макс: Дорога люті", "Веном" та інші. З 2018-го року Том Гарді — Командор ордену Британської імперії (CBE)

Початок кар’єри в кінематографі

Вперше в кіно Том з’являється у незалежній стрічці "Точки над i" у 2002 році.

Після переїзду до Північної Африки в тому ж 2002 році Том знявся в кінострічці "Симон: Англійський легіонер".
І ще у 2002 році Гарді зіграв першу помітну роль у своїй кар'єрі в фільмі "Зоряний шлях: Відплата" в образі Ромуланського претора Шинзона.

А потім у 2003 році Том повернувся до Англії й знявся в трилері "LD50: Летальна доза".

Невдалий шлюб, молодий татусь

Вперше Том одружився, коли йому було 22 роки. Разом із дружиною вони прожили шість років. Друга, вже цивільна дружина — Рейчел Спід. У пари народився син Луї. Саме з народженням первістка Гарді відчув ціну справжньої відповідальності та остаточно подорослішав.

Попри те, що стосунки з Рейчел завершились ще у 2009 році, Том продовжує піклуватись нащадком, часто постить із ним спільні фото та активно проводить разом із сином час.

Нова дружина Емілі

У 2009 р. Том Гарді знімався в екранізації роману Емілі Бронте "Грозовий перевал". Партнеркою по фільму стала Шарлотта Райлі, відома глядачеві по фільму "Гострі картузи".

За сюжетом фільму "Грозовий перевал" герої партнерів розігрували трагічну любов. В реальності ж - відчували одне до одного гостру неприязнь.

Гарді переживав розлучення з матір'ю своєї дитини й поводився відлюдькувато та не надто чемно. У Райлі це викликало відразу.

Про оманливість своїх відчуттів до Тома Шарлотта дізналася, коли чоловік запросив її на побачення. І вже в липні 2014 р. пара закоханих одружилась. А згодом народила двох діточок.

Том Гарді та Шарлотта Райлі. Фото: Gettyimages

Джіу-джитсу в житті Тома

Якось в Англії у Мілтон Кінсі відбулись змагання з бразильського джіу-джитсу. Саме туди приїхав несподіваний спортсмен. І це був Том Гарді.

У віці 45 років Том став золотим призером Відкритого чемпіонату UMAC. Усі виручені від проведення змагань кошти було переведено на допомогу ветеранам, військовослужбовцям та працівникам екстрених служб.

Том Гарді на змаганнях. Фото: Gettyimages

Поява відомого актора в цих змаганнях викликала серед глядачів не тільки подив, а й культурний шок, адже участь Гарді трималася в секреті.

Фільм Веном

У травні 2017 р. промоутери оголосили, що Гарді зіграє роль Едді Брока / Венома у кінострічці "Веном". Фільм засновано на коміксах Marvel Comics.

"Веном 1" (2018), "Веном 2" (2021)

"Веном 1". Сталась несподівана катастрофа космічного корабля. Цей непростий літальний апарат перевозив симбіотичні форми життя неземного походження. Ці форми втілювали в собі неймовірну силу й абсолютно фантастичні здатності.

Та раптом така істота вселяється в тіло людини. І в неї починають проявлятись надлюдські потужності. І цього непрошеного дару позбутись неможливо.

Саме така історія трапилась із головним героєм картини, журналістом за професією. І далі починаються карколомні пригоди з неймовірними кульбітами долі для головного героя. Адже він та його нова сутність – тепер одне ціле.

У "Веном 2". На екранах з'являється навіжений маніяк. Його звуть — Клетус Кесседі. А тим часом на Землю потрапляє новий симбіонт. І від цієї дифузії Клетус перетворюється на абсолютно нестримну та некеровану особу, яка запланувала влаштувати велику битву.

Та історія Венома не закінчується на другому фільмі.

Sony Pictures погодилась на триквел, а Том в Інстаграм поділився новим постом:

Назву та сюжет поки що тримають в секреті. Цілком імовірно, на глядачів чекають кілька сюрпризів.

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