Том Круз та 8 цікавих моментів з його життя

Один із рекордсменів кіноіндустрії

Касові збори у світі від показу бойовика "Топ Ган: Меверік" тільки за один місяць перетнули поділку в 1 млрд доларів 2022 року. $521,7 млн в прокаті по США та $484,7 млн в міжнародному прокаті. Картина стала першим "мільярдером" за цей рік.

Світова знаменитість Том Круз входить у пул найбільш високооплачуваних акторів.

Марвел та Дісней

До того, як Всесвіт Marvel обрав для екранізації коміксів про "Залізну Людину" Роберта Дауні молодшого, на роль Тоні Старка претендував Том Круз.

Одним із прототипів мультфільму Діснея став Том Круз в образі Алладіна.

Дислексія Тома

У віці семи років маленькому Тому лікарі визначили діагноз — дислексія. Це захворювання, яке спричиняє порушення навичок читання. Подолати недугу вже дорослому Тому допомогла саєнтологія — один із загадкових релігійних рухів.

Протягом зйомок фільму "Війна Світів" поруч зі знімальним майданчиком Том Круз встановив традиційний намет саєнтологів.

Дружини Тома Круза

Кожна наступна дружина Тома на одинадцять років молодша за попередню. Мімі Роджерс 1956 р.н., Ніколь Кідман 1967 р.н. та Кеті Холмс 1978 р.н.

У Кеті, коли вона була ще в підлітковому віці, в кімнаті висів постер із зображенням Тома Круза. Виявляється, дівчина з юних літ мріяла стати його дружиною.

Зуби та сором

Патрік Свейзі у своїй біографії "Час мого життя" згадав Тома історією про те, як Круз свідомо відмовлявся від фотосесій, бо соромився своїх нерівних зубів. Це було коли вони разом знімалися у кінострічці "Ізгої".

Але, згодом, завдяки професійним стоматологам, підтяжкам та вінірам Том Круз зробив свої зуби досконалими. Лише одну проблему так і не вдалось вирішити - центральний верхній зуб актора знаходиться по самісінькій середині щелепи. Та, мабуть, це його влаштовує, адже зуби зірки світового рівня не завадили його популярності.

Круз у спідній білизні

Знаменита сценка з кінофільму "Ризикований бізнес", де Том танцює у спідній білизні, була повною імпровізацією актора. У сценарії саме так і було прописано: "Герой вдома танцює у спідній білизні".

Круз в якийсь час для себе зрозумів, що гарно танцюючі хлопці привертають найбільшу увагу жінок. Тому почав навчатись танцям, переглядаючи телепрограму "Soul Train".

Том Круз і вампіри

Письменниця Енн Райс категорично заперечувала, аби головну роль в кіноадаптації її книги "Інтерв'ю з Вампіром" зіграв Том Круз. Та творці фільму її не послухали. Вже після перегляду кінострічки письменниця купила за 77440 доларів дві сторінки в журналі "Daily Variety", щоб описати своє захоплення грою Тома та публічно перед ним перепросити.

Том не любить каскадерів

На зйомках Том переважно намагається виконувати важкі трюки самотужки. Це стосується й нового фільму "Топ Ган: Меверік". Щобільше, актор відмовився від комп'ютерної графіки та разом із професійними пілотами маневрував літаком в повітрі.

Сцена з літаком із трейлера до кінофільму “Місія нездійсненна 5” знімалась ​​на висоті півтора км зі швидкістю понад 600 км/год. Звісно ж, Том Круз усі трюки виконував самостійно.