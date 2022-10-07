Про це Руслан Ханумак заявив в інтерв'ю ЖВЛ на YouTube.

Режисер, сценарист та актор Руслан Ханумак виїхав з України за кілька днів до початку повномасштабної війни разом з дружиною Аліною Шаманською та сином Артуром. За його словами, поїздка до Європи була запланована заздалегідь і приурочена до святкування дня народження дружини.

Після 24 лютого артист не повернувся в Україну, через що нарвався на гейт від українців. А через кілька місяців перебування в Європі Руслан з сімʼєю переїхали до США.

Каже, що важко переживав критику, розумів, що потрібно виправдатися, але майже не робив цього.

"Я все читав, а що мені казати? Це дуже боляче було. Та і зараз ще несеться, але вже легше. Це ж треба виправдовуватися за те, що я не повернувся? Так, треба виправдовуватися", – сказав актор.

На запитання "чого не приїхав воювати?" відповідає: "Тому що страшно, тому що не хотів померти".

Руслан Ханумак каже, що допомагає українській армії, але не афішує цього.

Чимало українських артистів пішли захищати Україну після повномасштабного вторгнення. Український актор театру та кіно Олександр Печериця, який до повномасштабного вторгнення Росії не служив і не брав зброю до рук, опинився в теробороні

Олександр Положинський підписав контракт із ЗСУ на проходження військової служби в резерві. З перших днів вторгнення він став до зброї та став стрільцем 47-го окремого батальйону.

Захищають Україну і музикант Андрій Хливнюк, режисер Олег Сенцов та багато інших.

Потап, який 7 місяців був за кордоном, переконує, що, будучи в США, вступив до тероборони. Повернувшись в Україну, артист заявив, що хотів на передову. Він також зазначив, що його батько записав Потапа до територіальної оборони.

Відповідаючи гейтерам, які висміяли Потапа за заочне перебування в теробороні, він показав контракт про вступ до тероборони

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