"Тому що обі**ався": український актор Ханумак розповів, чому залишається за кордоном
Режисер та актор Руслан Ханумак прокоментував своє перебування за кордоном від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та зізнався, що йому страшно
Про це Руслан Ханумак заявив в інтерв'ю ЖВЛ на YouTube.
Режисер, сценарист та актор Руслан Ханумак виїхав з України за кілька днів до початку повномасштабної війни разом з дружиною Аліною Шаманською та сином Артуром. За його словами, поїздка до Європи була запланована заздалегідь і приурочена до святкування дня народження дружини.
Після 24 лютого артист не повернувся в Україну, через що нарвався на гейт від українців. А через кілька місяців перебування в Європі Руслан з сімʼєю переїхали до США.
Каже, що важко переживав критику, розумів, що потрібно виправдатися, але майже не робив цього.
"Я все читав, а що мені казати? Це дуже боляче було. Та і зараз ще несеться, але вже легше. Це ж треба виправдовуватися за те, що я не повернувся? Так, треба виправдовуватися", – сказав актор.
На запитання "чого не приїхав воювати?" відповідає: "Тому що страшно, тому що не хотів померти".
Руслан Ханумак каже, що допомагає українській армії, але не афішує цього.
- Чимало українських артистів пішли захищати Україну після повномасштабного вторгнення. Український актор театру та кіно Олександр Печериця, який до повномасштабного вторгнення Росії не служив і не брав зброю до рук, опинився в теробороні
- Олександр Положинський підписав контракт із ЗСУ на проходження військової служби в резерві. З перших днів вторгнення він став до зброї та став стрільцем 47-го окремого батальйону.
- Захищають Україну і музикант Андрій Хливнюк, режисер Олег Сенцов та багато інших.
- Потап, який 7 місяців був за кордоном, переконує, що, будучи в США, вступив до тероборони. Повернувшись в Україну, артист заявив, що хотів на передову. Він також зазначив, що його батько записав Потапа до територіальної оборони.
- Відповідаючи гейтерам, які висміяли Потапа за заочне перебування в теробороні, він показав контракт про вступ до тероборони
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