Топ-10 причин поїхати на Ше.Fest 2021 

Чому варто їхати на Ше.Fest?



Тому що на фестивалі виступають найкращі українські музичні виконавці! Цього року на головній сцені Ше.Fest'у — гурти Go-A, Зграя, Нумер 482, ОТ VINTA, Banderas BLUES BAND, KALUSH, Один в Каное, Тінь Сонця.







Бо Ше.Fest єднає! Тисячі українців їдуть у Моринці, щоб бути однією родиною ці два дні. Вони разом радіють, надихаються та стають кращими. На фестивальних локаціях ви можете долучатися до творчих та спортивних активностей, знайомитися з новими людьми, знаходити друзів і навіть закохуватися!







Бо тут драйвово! Ви отримаєте стільки емоцій та вражень, що не захочете спати! На фестивалі постійно щось відбувається, і навіть вночі є події.







На Ше.Fest'і цікаво всім, незалежно від віку, професії та вподобань. Тут є і дитяча галявина, і спортивні змагання для підлітків, і творчі заходи для старших людей. Організатори підготували більше 10 локацій! Ви можете бути глядачем Театральної сцени або слухачем Просвітницької галявини, а можете стати активним учасником майстер-класів, Ше.Батлу чи Ше.Games.







Тут є що поїсти. Окрім традиційного фудкорту оргкомітет кожного року вигадує якісь кулінарні шедеври. Минулого разу відвідувачі смакували борщ із карасями, який так любив Шевченко. Що для вас приготують тепер? Приїжджайте — скуштуєте.







Ше.Fest наповнює знаннями! Тут можна не лише розважатися, а і вчитися. На Просвітницькій галявині на вас чекають гутірки від лекторів - науковців, письменників, громадських діячів.







На ярмарку майстрів — тільки унікальні вироби ручної роботи в українському стилі. Майстри їдуть з усіх регіонів України, щоб познайомити вас зі своєю творчістю. Кожного року оргкомітет "воює" з продавцями китайського ширпотребу, щоб представити вам тільки найкраще.







Тут ви побачите іншого Шевченка — яскравого, молодого, справжнього. Тут збираються люди, які знають, що українська історія, культура, мистецтво — це круто. Вони пишаються нашим Кобзарем і тим, що вони українці. Відчуйте цю гордість разом.







Ше.Fest існує з 2014 року, на ньому виросло ціле покоління. Це молодь, яка вірить в Україну та прагне будувати її майбутнє. Приїжджайте всією родиною, як це роблять багато шанувальників фестивалю, бо саме тут ви знайдете однодумців.







Ну і врешті-решт, найголовніше. Бо Шевченко — це любов...



