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Топ бюджетних стільчиків для годування

26 липня, 2021 понедiлок
17:55
Суспільство стільчики для годування

Естетика прийому їжі особливо важлива в період першого прикорму немовляти. У цей період формуються харчові звички, дитину привчають їсти за столом з власного посуду, користуватися серветкою

Чим раніше у дитини сформуються правильні навички їжі, тим стабільніше буде результат. Хвилин за десять до сніданку, обіду або полудня гучні ігри потрібно зупинити, заспокоїти малюка. Добре, якщо перед прийомом їжі настрій буде позитивним.

Нехай малюк бачить приготування: як посуд ставлять на стіл, дістають нагрудник, фартух, розкладають стільчик. Розповідайте в цей момент про приємне, вигляд, смак, запах їжі, її корисність – малюкам подобається таке спілкування і вони потім із задоволенням займають своє місце на стільці.

Обід без плачу? Легко! Потрібно зовсім небагато:

  • дотримуйтесь послідовність процесів, щоб дитина звикла до прийомів їжі, як до даності;
  • купуйте посуд на присосках, який не б’ється – це знизить ймовірність перекидання миски з подальшим переляком, плачем;
  • дотримуйтеся вікових обсягів порцій, використовуйте овочі привабливого кольору;
  • враховуйте індивідуальний смак, а малоїжкам можна пропонувати сік і воду для запивання щільної їжі;
  • не годуйте насильно, чи не розважайте смартфоном, піснями та іграми, мультиками.

Під час обіду малюка можна підсаджувати до загального столу. Для забезпечення безпеки, використовуйте спеціальні меблі. У магазині Панама можна придбати стільчик для годування, вибравши якісний і недорогий, виготовлений вітчизняними або зарубіжними брендами варіант. Рейтинг бюджетних моделей складено з урахуванням відгуків покупців.

Топ бюджетних стільчиків для годування

Спеціально обладнане місце, що виключає сповзання дитини, а також його активні рухи під час їжі, допомагає батькам контролювати процес годування. Зовсім не обов'язково витрачатися на багатофункціональні трансформери, адже прості моделі також можуть впоратися з організацією спільного обіду.

Що вибрати:

  • Дерев'яний стілець Sofia з регульованими положеннями – модель Eco ST-8 може трансформуватися в окремий столик з ламінованої стільницею і крісло. Виготовлена ​​з натуральної деревини, сидіння м'яке, обтягнуте водостійким матеріалом.
  • Пластиковий бустер Bertoni (Lorelli) – ця модель болгарського виробника має знімну стільницю з поглибленням і три регульовані положення. Вона компактна, зручна, ергономічна, оснащена ременями безпеки і може бути встановлена ​​на будь-який стілець.
  • Дерев'яний трансформер Ommi Quest – простий і зручний в збірці, підходить дітям від 9 місяців до півтора років, а пізніше може бути розібраний і використаний як столик для творчості: малювання, ліплення, аплікацій.
  • Пластиковий класичний стілець на ніжках Babyhood з захищеним місцем, з ременями безпеки для годування дитини – недорогий і компактний, практичний, займає невеликий простір.
  • Пластиково-металева модель Lorelli Marcel – стійка складна конструкція, комплектується знімним чохлом ПВХ, розрахована для дітей до трьох років.

Доступних варіантів багато і вони цілком можуть замінити дорогі аналоги. Не варто використовувати для годування дітей ходунки, коляску, дивани, щоб у дитини сформувалися правильні уявлення про культуру їжі.

діти
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