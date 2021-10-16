Топменеджер Nike зізнався, що півстоліття тому вбив людину
Директор американського підрозділу компанії Nike Jordan Ларрі Міллер заявив, що 56 років тому застрелив людину
Про це він заявив у інтерв'ю Sports Illustrated.
За словами Міллера, інцидент стався в 1965 році у Філадельфії, коли йому було 16 років. Він вистрілив з пістолета в груди 18-річному хлопцю, який помер на місці.
Міллер пояснив, що таким чином він мстився за вбивство свого друга під час розбірок з іншою бандою, шукав причетних до ворожого угруповання та вистрілив у першого зустрічного. Він заявив, що впродовж усього життя скоєне з'їдає його зсередини.
Міллер розповів, що був членом банди Cedar Avenue, до якої приєднався в 13 років. Він відсидів у в'язниці за вбивство, але приховував цей факт понад 50 років.
Зізнання відбулося перед виходом мемуарів Міллера, які побачать світ наступного року.
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