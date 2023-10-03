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Торт "Спартак". Ділимося простими смачними рецептами

3 жовтня, 2023 вiвторок
21:00
рецепти шоколадно-медовий торт із заварним кремом

Торт "Спартак" - божественний десерт, ніжний на смак. Скуштуйте й відчуйте, як смаколик розтане в роті!

Класичний торт "Спартак" шоколадно-медовий із заварним кремом

Інгредієнти:

Для коржів

  • пшеничне борошно - 400 г
  • какао - чотири столові ложки
  • цукор - 150 г
  • вершкове масло - 100 г
  • два яйця
  • мед - чотири столові ложки
  • сода харчова - одна чайна ложка
  • розпушувач - одна чайна ложка

Для крему

  • пшеничне борошно - 100 г
  • цукор - 150 г
  • вершкове масло - 200 г
  • два яйця
  • молоко - 500 г
  • ванільний цукор - дві чайні ложки

Для глазурі

  • вершкове масло - 60 г
  • гіркий шоколад 100 г
шоколадно-медовий торт із заварним кремом

Покроковий рецепт приготування торта Спартак:

  • просіюємо у велику миску 400 г борошна
  • додаємо чотири столові ложки порошку какао 
  • додаємо одну чайну ложку розпушувача
  • перемішуємо 
  • змішуємо у маленькій каструлі чотири столові ложки меду, 100 г вершкового масла, 150 г цукру
  • нагріваємо каструлю з водою для парової бані
  • як тільки вода закипить - зменшуємо вогонь
  • встановлюємо на парову баню каструлю з медовою сумішшю 
  • при постійному помішуванні доводимо до однорідності
  • розбиваємо два яйця 
  • збиваємо їх віночком
  • тонким потічком вливаємо яйця в суміш
  • помішуємо постійно 
  • додаємо соду
  • варимо десять хвилин, помішуючи 
  • знімаємо з вогню 
  • даємо трохи охолонути, досить 2-3 хвилини
  • додаємо заварну медову суміш у миску з борошном та какао
  • вимішуємо ложкою
  • скачуємо з тіста ковбаску 
  • розрізаємо її на вісім рівних частин
  • кладемо їх на тарілку
  • накриваємо харчовою плівкою 
  • залишаємо на п’ятнадцять хвилин при кімнатній температурі
  • кладемо в холодильник ще на п’ятнадцять хвилин
  • дістаємо тісто з холодильника 
  • розкачуємо першу порцію до двох міліметрів відразу на пергаменті для випічки 
  • кладемо тісто разом з пергаментом на деко
  • наколюємо поверхню вилкою в кількох місцях 
  • ставимо в духовку
  • випікаємо вісім хвилин при температурі 180 С
  • поки випікається корж, підготуємо наступну порцію
  • дістаємо корж із духовки 
  • обрізаємо формою
  • обрізки кладемо окремо
  • готові коржі не складаємо один на одного, щоб вони не злиплися
  • виливаємо у каструлю півлітра молока
  • поступово додаємо два трохи збиті яйця
  • додаємо 150 г цукру
  • додаємо дві чайні ложки ванільного цукру 
  • додаємо 100 г борошна
  • розмішуємо до однорідної консистенції
  • ставимо на водяну баню 
  • варимо до загустіння 
  • постійно помішуємо крем
  • знімаємо з вогню 
  • даємо охолонути
  • періодично перемішуємо, щоб поверхня не вкрилася плівкою
  • збиваємо міксером розм’якшене вершкове масло (200 г) до пишності продовжуючи збивати, додаємо в масло по столовій ложці крем
  • збираємо торт на підставці
  • змащуємо всі охолоджені коржі та боки торта холодним кремом
  • залишаємо без крему останній верхній корж
  • подрібнюємо обрізки від коржів у блендері 
  • обсипаємо боки торта
  • варимо шоколадну глазур з какао-порошку, або використовуємо готову шоколадну плитку 
  • розтоплюємо одну плитку шоколаду та 60 г вершкового масла в мікрохвильовій печі короткими імпульсами по 15 секунд, щоразу перемішуючи 
  • верх торта заливаємо глазур'ю
  • розрівнюємо широким ножем
  • відправляємо торт "Спартак" в холодильник на вісім годин.

Смачного!

 

Торт "Спартак" на сковороді в домашніх умовах

Інгредієнти для коржів 

  • одне яйце
  • один яєчний жовток 
  • цукор - 120 г
  • вершкове масло - 65 г
  • дрібка солі
  • какао - 30 г
  • мед - дві столові ложки 
  • сода - одна чайна ложка
  • борошно - 250 г
 

Інгредієнти для крему

  • сметана - 800 г
  • цукрова пудра - 100 г
  • загусник сметани - дві упаковки
 

Покроковий рецепт приготування торту "Спартак" у сковорідці:

  • розтоплюємо вершкове масло на водяній бані 
  • змішуємо в каструлі яйце та жовток, какао, розтоплене масло, сіль, цукор і мед
  • перемішуємо вінчиком до однорідності
  • ставимо каструлю на найменший вогонь 
  • постійно помішуємо
  • прогріваємо до повного розчинення цукру
  • не кип'ятимо
  • знімаємо з вогню 
  • в гарячу масу додаємо соду
  • активно перемішуємо
  • чекаємо, поки маса охолоне 
  • додаємо до маси поступово через сито борошно
  • вимішуємо 
  • викладаємо тісто на робочу поверхню 
  • замішуємо 
  • розділяємо тісто на вісім рівних частин
  • викладаємо на тарілку
  • накриваємо харчовою плівкою 
  • ставимо в холодильник на годину
  • далі посипають борошном стіл
  • розкачуємо тісто максимально тонко
  • вирізаємо коло діаметром 18 см
  • проколюємо кожен корж у кількох місцях виделкою
  • розігріваємо суху сковороду без олії 
  • випікаємо коржі на найменшому вогні по три хвилини з одного боку, а з другого - по півхвилини 
  • збиваємо сметану з цукровою пудрою і загусником до загустіння
  • коли коржі охолонуть, змащуємо кремом – по дві столові ложки на кожен
  • прикрашаємо
  • готовий смаколик ставимо у холодильник на кілька годин

Смачного!



 
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