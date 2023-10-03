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Торт "Спартак". Ділимося простими смачними рецептами
Торт "Спартак" - божественний десерт, ніжний на смак. Скуштуйте й відчуйте, як смаколик розтане в роті!
Класичний торт "Спартак" шоколадно-медовий із заварним кремом
Інгредієнти:
Для коржів
- пшеничне борошно - 400 г
- какао - чотири столові ложки
- цукор - 150 г
- вершкове масло - 100 г
- два яйця
- мед - чотири столові ложки
- сода харчова - одна чайна ложка
- розпушувач - одна чайна ложка
Для крему
- пшеничне борошно - 100 г
- цукор - 150 г
- вершкове масло - 200 г
- два яйця
- молоко - 500 г
- ванільний цукор - дві чайні ложки
Для глазурі
- вершкове масло - 60 г
- гіркий шоколад 100 г
Покроковий рецепт приготування торта Спартак:
- просіюємо у велику миску 400 г борошна
- додаємо чотири столові ложки порошку какао
- додаємо одну чайну ложку розпушувача
- перемішуємо
- змішуємо у маленькій каструлі чотири столові ложки меду, 100 г вершкового масла, 150 г цукру
- нагріваємо каструлю з водою для парової бані
- як тільки вода закипить - зменшуємо вогонь
- встановлюємо на парову баню каструлю з медовою сумішшю
- при постійному помішуванні доводимо до однорідності
- розбиваємо два яйця
- збиваємо їх віночком
- тонким потічком вливаємо яйця в суміш
- помішуємо постійно
- додаємо соду
- варимо десять хвилин, помішуючи
- знімаємо з вогню
- даємо трохи охолонути, досить 2-3 хвилини
- додаємо заварну медову суміш у миску з борошном та какао
- вимішуємо ложкою
- скачуємо з тіста ковбаску
- розрізаємо її на вісім рівних частин
- кладемо їх на тарілку
- накриваємо харчовою плівкою
- залишаємо на п’ятнадцять хвилин при кімнатній температурі
- кладемо в холодильник ще на п’ятнадцять хвилин
- дістаємо тісто з холодильника
- розкачуємо першу порцію до двох міліметрів відразу на пергаменті для випічки
- кладемо тісто разом з пергаментом на деко
- наколюємо поверхню вилкою в кількох місцях
- ставимо в духовку
- випікаємо вісім хвилин при температурі 180 С
- поки випікається корж, підготуємо наступну порцію
- дістаємо корж із духовки
- обрізаємо формою
- обрізки кладемо окремо
- готові коржі не складаємо один на одного, щоб вони не злиплися
- виливаємо у каструлю півлітра молока
- поступово додаємо два трохи збиті яйця
- додаємо 150 г цукру
- додаємо дві чайні ложки ванільного цукру
- додаємо 100 г борошна
- розмішуємо до однорідної консистенції
- ставимо на водяну баню
- варимо до загустіння
- постійно помішуємо крем
- знімаємо з вогню
- даємо охолонути
- періодично перемішуємо, щоб поверхня не вкрилася плівкою
- збиваємо міксером розм’якшене вершкове масло (200 г) до пишності продовжуючи збивати, додаємо в масло по столовій ложці крем
- збираємо торт на підставці
- змащуємо всі охолоджені коржі та боки торта холодним кремом
- залишаємо без крему останній верхній корж
- подрібнюємо обрізки від коржів у блендері
- обсипаємо боки торта
- варимо шоколадну глазур з какао-порошку, або використовуємо готову шоколадну плитку
- розтоплюємо одну плитку шоколаду та 60 г вершкового масла в мікрохвильовій печі короткими імпульсами по 15 секунд, щоразу перемішуючи
- верх торта заливаємо глазур'ю
- розрівнюємо широким ножем
- відправляємо торт "Спартак" в холодильник на вісім годин.
Смачного!
Торт "Спартак" на сковороді в домашніх умовах
Інгредієнти для коржів
- одне яйце
- один яєчний жовток
- цукор - 120 г
- вершкове масло - 65 г
- дрібка солі
- какао - 30 г
- мед - дві столові ложки
- сода - одна чайна ложка
- борошно - 250 г
Інгредієнти для крему
- сметана - 800 г
- цукрова пудра - 100 г
- загусник сметани - дві упаковки
Покроковий рецепт приготування торту "Спартак" у сковорідці:
- розтоплюємо вершкове масло на водяній бані
- змішуємо в каструлі яйце та жовток, какао, розтоплене масло, сіль, цукор і мед
- перемішуємо вінчиком до однорідності
- ставимо каструлю на найменший вогонь
- постійно помішуємо
- прогріваємо до повного розчинення цукру
- не кип'ятимо
- знімаємо з вогню
- в гарячу масу додаємо соду
- активно перемішуємо
- чекаємо, поки маса охолоне
- додаємо до маси поступово через сито борошно
- вимішуємо
- викладаємо тісто на робочу поверхню
- замішуємо
- розділяємо тісто на вісім рівних частин
- викладаємо на тарілку
- накриваємо харчовою плівкою
- ставимо в холодильник на годину
- далі посипають борошном стіл
- розкачуємо тісто максимально тонко
- вирізаємо коло діаметром 18 см
- проколюємо кожен корж у кількох місцях виделкою
- розігріваємо суху сковороду без олії
- випікаємо коржі на найменшому вогні по три хвилини з одного боку, а з другого - по півхвилини
- збиваємо сметану з цукровою пудрою і загусником до загустіння
- коли коржі охолонуть, змащуємо кремом – по дві столові ложки на кожен
- прикрашаємо
- готовий смаколик ставимо у холодильник на кілька годин
Смачного!
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