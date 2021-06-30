"Тоттенгем" назвав ім'я нового тренера

Про це повідомляє офіційний Twitter "Тоттенгема".



Сторони підписали контракт до літа 2023 року. Фінансові умови не повідомляються. "Тоттенгем" також цікавився Антоніо Конте, Массіміліано Аллегрі, Зінедіном Зіданом, Дженнаро Гатттузо та Паулу Фонсекою, але врешті-решт вдалось домовитись зі Санту.



Нуну Ешпіріту Санту змінить у "Тоттенгемі" іншого португальця Жозе Моурінью, який був звільнений з лондонського клубу навесні та очолив італійську "Рому".



47-річний Нуну найбільш відомий своєю роботою у англійському "Вулвергемптоні", який він очолював 4 роки та вивів в АПЛ. Також працював у "Валенсії" та "Порту".

Нагадаємо, 19 квітня "Тоттенгем" припинив співпрацю з головним тренером Жозе Моурінью.

10 червня повідомлялось, що колишній головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека домовився про контракт із "Тоттенгемом". Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb