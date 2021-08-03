"Тоттенгем" ошелешив ціною за одного з кращих форвардів світу

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "Тоттенгем" хоче отримати за Кейна 175 млн євро. Лондонський топ-клуб не має наміру продавати нападника в якийсь з англійських клубів, тому розглядаються пропозиції лише від іноземних клубів.



Гаррі Кейн вже зробив офіційний запит керівництву "Тоттенгема" стосовно свого трансферу. 28-річний форвард прагне покинути лондонський клуб.



Кейн вважається одним з кращих футболістів світу. У минулому сезоні англієць зіграв 49 матчів, забив 33 м'ячі та віддав 17 результативних передач.



Transfermarkt оцінює Кейна в 120 млн євро. Його контракт чинний до 2024 року.