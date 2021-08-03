"Тоттенгем" ошелешив ціною за одного з кращих форвардів світу
Лондонський "Тоттенгем" прагне отримати за англійського форварда Гаррі Кейна 175 млн євро
Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, "Тоттенгем" хоче отримати за Кейна 175 млн євро. Лондонський топ-клуб не має наміру продавати нападника в якийсь з англійських клубів, тому розглядаються пропозиції лише від іноземних клубів.
Гаррі Кейн вже зробив офіційний запит керівництву "Тоттенгема" стосовно свого трансферу. 28-річний форвард прагне покинути лондонський клуб.
Кейн вважається одним з кращих футболістів світу. У минулому сезоні англієць зіграв 49 матчів, забив 33 м'ячі та віддав 17 результативних передач.
Transfermarkt оцінює Кейна в 120 млн євро. Його контракт чинний до 2024 року.
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