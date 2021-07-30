Toyota дозволить співробітникам працювати віддалено на постійній основі

Про це повідомляє NHK.



Таким чином компанія хоче дати можливість своїм співробітникам успішно поєднувати кар'єру і такі повсякденні справи, як догляд за дітьми та родичами похилого віку.



Співробітники, які мають право на роботу в такому режимі, зможуть вибрати місце роботи в будь-якій точці країни.



Нова система почне діяти з серпня.

Очікується, що ця зміна буде привабливою для співробітників, які працюють у відриві від своїх сімей.



Крім того, наразі у компанії діє верхній ліміт на відстань між будинком і місцем роботи для оплати поїздок співробітників. У рамках нової системи цей ліміт буде скасований, і компанія буде оплачувати вартість всіх поїздок в офіс.

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