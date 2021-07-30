Toyota дозволить співробітникам працювати віддалено на постійній основі
Японська компанія Toyota дозволить працювати віддалено на постійній основі співробітникам, які можуть виконувати свої обов'язки поза виробництвом
Про це повідомляє NHK.
Таким чином компанія хоче дати можливість своїм співробітникам успішно поєднувати кар'єру і такі повсякденні справи, як догляд за дітьми та родичами похилого віку.
Співробітники, які мають право на роботу в такому режимі, зможуть вибрати місце роботи в будь-якій точці країни.
Нова система почне діяти з серпня.
Очікується, що ця зміна буде привабливою для співробітників, які працюють у відриві від своїх сімей.
Крім того, наразі у компанії діє верхній ліміт на відстань між будинком і місцем роботи для оплати поїздок співробітників. У рамках нової системи цей ліміт буде скасований, і компанія буде оплачувати вартість всіх поїздок в офіс.
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