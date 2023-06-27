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“Трансформація” боргів Коломойського перед націоналізацією ПриватБанку: на чиєму боці суди?

27 червня, 2023 вiвторок
11:11
Новини

Маловідома фірма, яка не може похвалитися наявністю ані прозорого бізнесу, ані комфортного офісу, опинилася в центрі судових баталій

У 2016 році ТОВ "Лайк Сіті" взяло участь в трансформації кредитного портфеля ПриватБанку. Компанія-позичальник взяла гроші, щоб, так би мовити, погасити заборгованість старих позичальників перед фінустановою. Однак, виконувати свої зобов'язання не поспішала. Вийшло так, що ПриватБанк погасив кредитні зобов'язання своїх проблемних позичальників своїми власними коштами. Зрештою, рятувати банк, великі позичальники якого не платили за кредитами, у 2016-му довелося державі за рахунок коштів платників податків.

Після націоналізації незадовільний стан “трансформаційного” кредитного портфелю став очевидним. У вересні 2017 державний банк надіслав позичальнику “Лайк Сіті” повідомлення про одностороннє розірвання з ним кредитного договору. ". Так ця справа потрапила до судів, де "Лайк Сіті" оскаржувала одностороннє розірвання договору банком. У компанії стверджували, що процес трансформації був ініційований та контрольований Національним Банком України. Захисники "Лайк Сіті" постійно заявляли про це в суді. 

"Відповідно до вимог Цивільного кодексу України на вимогу сторони суд може змінити правочин. Відповідно ми просили змінити цей правочин і продовжити строк кредитного договору у зв'язку з тим, що зі сторони відповідача була недобросовісна та неоднозначна поведінка, яка перешкоджала нам чітко виконувати свої зобов'язання і виконувати нам їх належним чином", - зазначив адвокат ТОВ "Лайк Сіті" Дмитро Горобець. 

Тобто за все, що трапилося, компанія переклала відповідальність на банк та НБУ. Господарський суд Києва задовольнив позов "Лайк Сіті" і визнав одностороннє розірвання договору недійсним. Але ПриватБанк не погодився з таким підходом до правосуддя  і звернувся до Верховного Суду, стверджуючи, що судді порушили деякі правові норми, зокрема, використавши докази, які є "банківською таємницею".

Адвокат "ПриватБанку" Дмитро Монастирський пояснює: "На наш погляд, як українських радників ПриватБанку, ця справа має штучний характер. Оскільки судами попередніх інстанцій були сформовані такі висновки, які, ми припускаємо, можуть використовуватись на шкоду банкові у його іноземних провадженнях".

Ці справи мають велике значення, оскільки безпосередньо або опосередковано впливають на судові процеси ПриватБанку за кордоном, де розглядають позови про мільярдні збитки, завдані колишніми власниками. У 2016 році перед націоналізацією ПриватБанку екс-керівники фінансової установи перевели борги 193 непрозорих компаній на суму 127 млрд гривень  на 36 нових проблемних позичальників, серед яких ТОВ "Лайк Сіті".

“Ми твердо стоятимемо на захисті інтересів наших вкладників і держави. Ми виступаємо за прозору судову систему і потужну й відкриту банківську систему європейського зразка. І це не тільки боротьба за врятований ПриватБанк, це боротьба за Україну, перспективну і потужну економічно”, ─ коментують в банку. 

15 червня Верховний Суд розглянув скарги у справі позову "Лайк Сіті" і задовольнив прохання банку щодо скасування рішень попередніх судів. Таким чином, справа повернулась на новий розгляд у Господарський суд Києва.

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