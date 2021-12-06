Транспорт Києва в ніч на 8 грудня працюватиме на годину довше: список маршрутів
У ніч на 8 грудня транспорт Києва працюватиме на 1 годину довше у зв'язку з проведенням футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Шериф" (Тирасполь)
Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram, передає Еспресо.TV.
Зокрема на годину продовжено роботу таких маршрутів:
- тролейбусних - № 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
- трамвайних - № 1-К, 8-К, 28;
- автобусних в режимі маршрутного таксі - №178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.
Крім того, буде забезпечено чергування резервних автобусів, які у разі необхідності будуть задіяні на маршрутах № 33-Т, 55, 69, 99.
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