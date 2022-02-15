Транспорт, спецобладнання і медзасоби: НАТО отримало запит від України про допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій
У вівторок, 15 лютого, НАТО отримало запит від України про міжнародну домогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру
Про це повідомляє пресслужба НАТО.
"Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть вразити її мирне населення. Відповідно до зазначених процедур EADRCC (Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи, - ред.) отримав 15 лютого 2022 року запит України про міжнародну допомогу", - йдеться у повідомленні.
У запиті про допомогу Україна просить таке:
- автотранспорт і спецтехніка;
- спеціальні інструменти та обладнання;
- інфраструктура, будівельно-ремонтні роботи, тимчасові споруди;
- засоби індивідуального захисту;
- комунікаційне обладнання;
- медичні засоби;
- цифровий розвиток та діджиталізація.
- Нагадаємо, 15 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що на тлі ескалації російської агресії його країна надасть Україні кредит на $500 млн, летальне озброєння та боєприпаси.
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