Транспорт, спецобладнання і медзасоби: НАТО отримало запит від України про допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій

Про це повідомляє пресслужба НАТО.



"Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть вразити її мирне населення. Відповідно до зазначених процедур EADRCC (Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи, - ред.) отримав 15 лютого 2022 року запит України про міжнародну допомогу", - йдеться у повідомленні.



У запиті про допомогу Україна просить таке:

автотранспорт і спецтехніка;

спеціальні інструменти та обладнання;

інфраструктура, будівельно-ремонтні роботи, тимчасові споруди;

засоби індивідуального захисту;

комунікаційне обладнання;

медичні засоби;

цифровий розвиток та діджиталізація.

Нагадаємо, 15 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що на тлі ескалації російської агресії його країна надасть Україні кредит на $500 млн, летальне озброєння та боєприпаси.

У документі НАТО зазначається, що держави, які можуть задовільнити ці вимоги повністю або частково, повинні повідомити про таке бажання EADRCC.