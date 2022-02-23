Транзит російського газу для України – це лінія загальної оборони – заступниця гендиректора "Оператора ГТС"
Постачання газу через Україну стримуватиме Росію від повномасштабного наступу, переконана заступниця гендиректора "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова
Про це вона розповіла у програмі "Energo Live" на Еспресо.TV.
"Ми завжди наполягали, що для України транзит – це, перш за все, лінія загальної оборони. А вже потім це про гроші, фінансові вигоди та інше", – сказала вона.
"Допоки є ця залежність Європи від газу з Росії, це слугуватиме стримуючим фактором від того, щоб розпочинати агресію проти України", – додала Бєлькова.
В той же час, за її словами, європейські політики в нинішній ситуації нарешті усвідомили, наскільки сильно їхні країни залежні від постачання газу з РФ.
"Європейські політики в шоці від загальної ситуації і нарешті зрозуміли, наскільки сильно вони самі залежні від Росії як постачальника газу і від маршрутів, пов’язаних з цими поставками", – сказала вона.
Зараз Європа переглядає своє ставлення до споживання природного газу. Так, європейські країни почали диверсифікувати газопостачання.
"Тим не менше, аналітика показує, що найближчі 10-20 років газ у Європі буде використовуватися. І на період переходу до нових газів українська ГТС якраз і може слугувати тією дорогою, за якою будуть здійснюватися основні поставки російського газу в Європу", – зауважила Ольга Бєлькова.
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