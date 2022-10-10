Про це в ефірі Еспресо заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"В найгіршому сценарії ситуація виглядає наступним чином - може бути так, що доведеться на певний період застосувати періодичні відключення електроенергії. Люди не будуть мати доступ до електрики через те, що зруйнована інфраструктура", - зазначив він.

Харченко дав декілька порад.

"Зарядіть необхідні електроприлади, зарядіть павербанки, батареї, які маєте. Будьте готові до відсутності електроенергії з точки зору наявності води. Тримайте трохи палива, якщо у вас є генератор - це буде максимально корисно. На жаль, передбачити подальші удари дуже складно. Енергосистема під ударами протягом всієї війни, але ударів такої інтенсивності і масштабу досі не було. Кожен енергетик

в країні працює, щоб усунути наслідки. Це дуже складно", - підсумував експерт.