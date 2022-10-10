English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Треба бути готовим до періодичних відключень електрики, - директор Центру досліджень енергетики Харченко
Ексклюзив

Треба бути готовим до періодичних відключень електрики, - директор Центру досліджень енергетики Харченко

10 жовтня, 2022 понедiлок
17:01
війна з Росією електрика - розетки

В найгіршому сценарії в Україні ситуація може бути така, що доведеться на певний період застосувати періодичні відключення електроенергії

Про це в ефірі Еспресо заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"В найгіршому сценарії ситуація виглядає наступним чином - може бути так, що доведеться на певний період застосувати періодичні відключення електроенергії. Люди не будуть мати доступ до електрики через те, що зруйнована інфраструктура", - зазначив він.

Харченко дав декілька порад. 

"Зарядіть необхідні електроприлади, зарядіть павербанки, батареї, які  маєте. Будьте готові до відсутності електроенергії з точки зору наявності води. Тримайте трохи палива, якщо у вас є генератор - це буде максимально корисно. На жаль, передбачити подальші удари дуже складно. Енергосистема під ударами протягом всієї війни, але ударів такої інтенсивності і масштабу досі не було. Кожен енергетик
в країні  працює, щоб усунути наслідки. Це дуже складно", - підсумував експерт.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Економіка
Читайте також:
Кримський міст
9 жовтня, 2022 неділя
Вибух на Кримському мосту організувала Україна, бомба була у вантажівці, - The New York Times
Сергій Кирієнко
9 жовтня, 2022 неділя
У Кремлі з'явилась партія антимобілізації, її очолює Кирієнко, - Пономарьов
Андрій Піонтковський
9 жовтня, 2022 неділя
Путін увійшов у жахливий конфлікт з російською армією, - Піонтковський
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.24
    Купівля 40.24
    Продаж 41.13
  • EUR
    Купівля 38.79
    Продаж 39.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
10 жовтня
17:35
Оновлено
Обстріл Києва
Унаслідок ударів загарбників загинули 11 людей, 89 - поранені, пошкоджено понад сто об'єктів у 12 областях
17:24
На фото українські біженці у Франції
З Франції додому повернулися вже 10 тис. українців, які були вимушені виїхати туди через війну
17:18
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін просто вбиває, а не мститься
17:13
Оновлено
Укренерго
Українців попередили про можливі перебої з енергоживленням через ворожі обстріли
17:06
Олексій Данілов
У Путіна вже залишилося не так багато ракет, вони закінчуються, - Данілов
16:55
Денис Шмигаль
Шмигаль запевнив, що вже сьогодні відновлять більшість об'єктів інфраструктури, пошкоджених внаслідок російських обстрілів
16:52
Емманюель Макрон
Макрон після масованих ракетних ударів пообіцяв Україні більшу військову підтримку
16:45
OPINION
Віталій Портников
Причиною обстрілів є не Кримський міст, а бажання Путіна знищити українців
16:43
Оновлено
російський Червоний Хрест
Червоний Хрест не припиняє діяльність в Україні через ракетні удари
16:40
Оновлено
потяги
У дорозі затримується 20 потягів Укрзалізниці: подробиці
16:27
десантні кораблі рф
Кораблі РФ перезарядилися й вийшли в Чорне море. Також готується зліт авіації в Астрахані, - Віталій Кім
16:20
Урсула фон дер Ляєн
"Ми приголомшені жорстокими нападами на українські міста": президентка Єврокомісії та прем’єр-міністерка Естонії запевнили Київ у подальшій підтримці
16:19
Ілюстративне фото
Зеленського "евакуювали з Києва": ЦПД оприлюднив нові фейки росіян
16:18
Ексклюзив
ЗСУ
"Мотивація для ЗСУ ще активніше нищити ворога": експерт Defense Express Згурець про масований ракетний обстріл України
16:12
аварія російського СУ-25
У Ростовській області впав другий військовий літак за два дні, пілот загинув
15:55
Українська ППО ЗСУ
У Генштабі показали роботу мобільних груп ППО
15:43
Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберг пообіцяв подвоїти зусилля з допомоги Україні після російських обстрілів
15:33
Лукашенко
Лукашенко поки не ухвалив остаточного рішення про вступ Білорусі у війну проти України, - ГУР
15:27
фейк
Розхитують інфопростір: СБУ застерігає від російських фейків
15:21
Оновлено
генерал Залужний
Зранку агресор атакував Україну 84 ракетами та 24 безпілотниками, ППО знешкодила 56 цілей, - Міноборони
15:07
Інфографіка
електроенергія
Українців закликають максимально скоротити споживання електрики у вечірній період 10 жовтня
15:04
Оновлено
Росіяни завдали ракетних ударів по Київщині
Росіяни завдали ракетних ударів по Київщині, наразі відомо про одного загиблого та десять поранених
15:02
Ексклюзив
Сергій Соболєв
Ракети РФ в просторі Молдови дуже змінять настрої в міжнародних організаціях, - нардеп Соболєв
14:55
Протиповітряний комплекс "IRIS-T"
Німеччина передасть Україні першу систему ППО IRIS-T у найближчі кілька днів, - міністерка оборони Ламбрехт
14:51
Ексклюзив
Тривають важкі бої на Півночі Херсонщини, - офіцер Руху Опору "Вільна Україна" Воля
14:43
Оновлено
Росіяни випустили по Дніпропетровщині понад десять ракет: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених
14:39
Оновлено
Обстріл Києва
Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули
14:37
Ігор Табурець
Ситуація на Черкащині контрольована, потерпілих нема, - голова ОВА
14:35
Путін
Кремль наказав завдати масованого ракетного удару по Києву ще до підриву Кримського мосту, - ГУР
14:30
OPINION
Сергій Марченко
Не може бути ніякого миру. Не мир, перемога!
14:25
біженці з України
До березня 2024 року: ЄС продовжить дію механізму захисту для українських біженців ще на рік
14:07
електроенергія
Через ранкові обстріли в Києві та області частково вимикатимуть електроенергію
14:06
Ексклюзив
Ворог заривається та підтягує резерви, готуючись до контрнаступу ЗСУ на Луганщині, - голова ОВА Гайдай
14:02
Жозеп Боррель
Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже в дорозі, - Боррель
13:54
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
В низці областей України через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
13:04
Стерненко та Притула
"Буде бавовна": Притула та Стерненко оголосили збір на українські дрони-камікадзе
13:01
білоруські та російські військові
Наступальних дій та проривів кордону з боку Білорусі та Росії не зафіксовано, - ОК "Північ"
12:47
Петро Порошенко
Порошенко про ракетні обстріли України: цей сказ Росії – від безсилля
12:46
OPINION
Вадим Денисенко
Стріляти по житловій інфраструктурі. Нова стратегія росіян
12:32
Оновлено
Кривий Ріг
Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрики
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV