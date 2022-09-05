Треба добити 1,5 тис. танків, щоб залишити РФ без танкового кулака, - експерт Defense Express Киричевський
Реальна боєздатність російських танків стала очевидною з початком вторгнення до України
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.
"За деякими даними, окупаційні війська зараз мають 1,5 тисячі танків у строю. Кількість танків на базах порахувати складно, хоча б тому, що РФ заявляла, що у них на складах до війни стояло 10 тис., а їх реальна боєздатність стала очевидною", - зазначив він.
На думку Киричевського, якби у росіян вистачало боєздатних Т-72, Т-62 масово у бій би не пішли.
"ОК "Південь" звітує, що їх знищують з "байрактарів" і трофеять. Можемо орієнтуватися, що 1.5 тисячі - той показник, який треба буде добити, щоб залишити росіян без їхнього танкового кулака", - підсумував експерт.
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