Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"За деякими даними, окупаційні війська зараз мають 1,5 тисячі танків у строю. Кількість танків на базах порахувати складно, хоча б тому, що РФ заявляла, що у них на складах до війни стояло 10 тис., а їх реальна боєздатність стала очевидною", - зазначив він.

На думку Киричевського, якби у росіян вистачало боєздатних Т-72, Т-62 масово у бій би не пішли.

"ОК "Південь" звітує, що їх знищують з "байрактарів" і трофеять. Можемо орієнтуватися, що 1.5 тисячі - той показник, який треба буде добити, щоб залишити росіян без їхнього танкового кулака", - підсумував експерт.