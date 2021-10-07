"Треба не наступати на граблі": голова інвесткомпанії Dragon Capital Фіала назвав головні загрози економіці України

Про це Фіала розповів у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".



"З точки зору інвестора, ризиком №1 залишається Росія. На жаль, цей ризик нікуди не дівається: Росія буде нам створювати весь час якісь проблеми і тримати в напрузі. Друга проблема - зовнішня: може погіршитися кон'юнктура на сировинних і фінансових ринках. І третє - треба не наступати на граблі і не відкочувати реформи", - сказав Фіала.



Прикладом відкату реформ Фіала назвав зниження цін на електрику для населення, а також політизованість призначення очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



Водночас очільник інвестиційної компанії позитивно відзначив ухвалення законів про роль міжнародних експертів при відборі членів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.



"Але, як ми бачимо, закони - це одно, а імплементація може бути іншою", - додав Фіала.

Нагадаємо, раніше Держдеп США закликавРаду суддів виконати закон про Вищу раду правосуддя.