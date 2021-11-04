Треба рятувати життя людей – Порошенко закликає негайно підписати закон про кисневі станції в лікарнях

Виступаючи з трибуни парламенту після ухвалення закону 5460, він закликав жорстко контролювати, за якими цінами влада буде купувати кисневі станції, бо це кошти платників податків. У "Європейській Солідарності" також закликають негайно підписати цей закон, щоб якомога швидше забезпечити лікарні кисневими станціями, про це пише пресслужба партії "ЄС".



"За одну годину, поки в цьому залі був Зеленський, померло 30 українців. Померло через бездіяльність "чемпіона світу по боротьбі з коронавірусом" Зеленського. Змінюється третій міністр оборони, а гроші йдуть на "Велике крадівництво", щоб валізами заносити гроші і корумпувати владу. Закуповуються машини для зеків – для того щоб боротися з опозицією. Витрачаються кошти на будь-що, але на боротьбу з коронавірусом грошей не вистачає", – констатує Порошенко.



"Я твердо переконаний, що ми маємо продовжити цю практику. Бо коли ми об’єднуємося, у нас все виходить. Дуже важливо прослідкувати ціни, за якими купуються станції. Бо я дуже добре пам’ятаю, що коли мій благодійний фонд купляв кисневі концентратори по 20-25 тисяч гривень, влада їх купляла по 39 тисяч, крадучи кошти платників податків", – нагадав Петро Порошенко.



Як відомо, "Європейська Солідарність" разом з "Голосом" вимагала негайно ухвалити цей закон.



Закон передбачає створення нової бюджетної програми "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я", а також виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій.



Автори наголошують, що з огляду на стан електромереж закладів охорони здоров’я встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень. Більше того, встановлення кисневих станцій є доцільним і там, де уже присутні інші способи кисневого потоку, що дозволить лікарням мати вибір між джерелами кисню – апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), високоякісний кисень з балонів або резервуарів, кисень з власного генератора кисневої станції.



Крім того, забезпечення опорних лікарень кисневими станціями також дозволить зменшити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу.