Трендові та антитрендові весільні сукні на сезон осінь - зима 2023/2024

Мода - примхлива королева

Тенденції моди постійно змінюються. Одяг, який ще зовсім недавно був популярним, раптово починає виглядати недолугим та смішним, що невдало поєднується із усіма іншими елементами гардеробу.

Фото: з загально доступних джерел

Ми зібрали для вас три основні антитренди, які вже давно накивали п’ятами

Отже, головний весільний антитренд сезону осінь - зима 2023/2024:

багатоярусний низ

рукави на три чверті

рукави-ліхтарики

Фото: з загально доступних джерел

З антитрендом ми вже все зрозуміли. Тепер розглянемо трендові тенденції для нареченої в день її весілля.

Головні весільні тренди сезону осінь - зима 2023/2024

Найбільшою революцією в цей святковий день стали - білий брючний костюм для героїні весільної церемонії та сукні голубих відтінків.

Ми зібрали для вас основні тренди сезону.

Отже, на що варто вернути увагу нареченій при підборі свого вбрання до церемонії:

великі декоративні банти, які можуть прикрашати шлейки та лінію талії

Фото: Getty Images

квітчасті аплікації у вигляді флористичного дизайну

об’ємні рукави пишні рукави, як у вінчальному образі принцеси Діани

Фото: з загально доступних джерел

асиметричні декольте різних найнеочікуваніших варіацій

Фото: Getty Images

сяяння усіх можливих варіантів: паєтки, стрази, люрекс, перламутр

Фото: з загально доступних джерел

брючні костюми від класичного крою до самих несподіваних комбінацій

Фото: https://hotwed.com.ua/

блакитні кольори та ніжні відтінки, рожевого й фіолетового

Фото: https://hotwed.com.ua/

Хочемо додати, що в Україні тепер, відповідно до часу, в тренді український національний стрій та військова форма для нареченого, якщо він бере участь у захисті країни.