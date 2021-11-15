Тренер клубу АПЛ підтримав безхатченків і переночував на вулиці

Про це повідомляє офіційний сайт "Брайтона".



В рамках акції The Big Sleep Out (прим. - "Велика ночівля на вулиці") головний тренер "Брайтона" Грем Поттер і його асистенти Біллі Рід і Бруно Сальтор одну ніч спали на вулиці. Ціль кампанії - привернути увагу до проблем безпритульних і зібрати кошти на благодійність.



"У мене була полегшена версія сну на вулиці. Не можу уявити, як це так страждати, не маючи розуміння про те, що тебе чекає в майбутньому, коли ти наступного разу поїси. Щодо безпритульних неймовірна стигматизація. Це одні з найбільш вразливих членів нашого суспільства, і вони потребують нашої допомоги і підтримки", - сказав Грем Поттер.



У цьому сезоні чемпіонату Англії "Брайтон" після 11 турів набрав 17 очок. Команда Поттера ділить шосту позицію з "Манчестер Юнайтед".

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